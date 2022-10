La presentadora y colaboradora televisiva Carmen Alcayde pasa unos días complicados después de que se anunciara que, tras 30 años de matrimonio, se separa de Eduardo Primo.

Pero en los momentos difíciles siempre deben estar los amigos y ese es el caso de Alcayde que, según publica Lecturas, se ha refugiado en al menos dos de sus grandes amistades, en las que podría haberse apoyado ya antes de que la separación se hiciera pública.

"Lo hemos hecho por nuestros hijos, para que vean a sus padres bien. Cuando no hay una armonía en casa, lo mejor para ellos es que vean que se puede ser feliz aunque sea separados. No nos sobrábamos, pero no nos complementábamos", decía en Sálvame la colaboradora sobre su separación.

Y es precisamente en ese programa donde coincidió por primera vez con David Valldeperas, director del programa durante años y con el que ella misma presentó codo con codo el programa Aquí hay madroño, en TeleMadrid.

Ambos aparecen en muchas ocasiones en el Instagram del otro, por ejemplo este verano, pasando unos días de vacaciones juntos y en las fotografías de agencias es fácil encontrarles yendo juntos a eventos y celebraciones.

Otro de los apoyos de Carmen Alcayde es la actriz Nerea Garmendia, otra de las habituales del Instagram de la presentadora. "Qué suerte tenerte", se decían en esa red social hace no mucho, con motico del cumpleaños de Alcayde. Y es que ambas protagonizaron la obra teatral Dos pájaras y media, lo que acabó por forjar una bonita amistad.