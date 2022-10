Madrid devolverá más multas de las previstas en Plaza Elíptica tras el retraso de dos semanas

A la tercera irá la vencida con la devolución de las multas mal cobradas en Plaza Elíptica. O por lo menos eso espera el Ayuntamiento de Madrid, que tras dos Juntas de Gobierno consecutivas sin poder aprobar el reembolso millonario de miles de sanciones repetidas, este jueves espera llevar a término su compromiso: resarcir los errores en la notificación de las multas a los conductores que circularon, entre el 22 de febrero y el pasado 2 de mayo, sin distintivo ambiental por el túnel blindado de bajas emisiones de Carabanchel. Como novedad, fuentes consistoriales avanzan a 20minutos que habrá más personas que se beneficien de ese desembolso antes de final de año de las que ya se habían anunciado.

Hasta ahora, el área municipal de Medioambiente y Movilidad había notificado que se devolverían 1,4 millones de euros de un total de 17.000 sanciones. No obstante, "por problemas administrativos", no pudieron sacar adelante dicha partida presupuestaria en la Junta del 6 de octubre, tal y como había asegurado el delegado del ramo, Borja Carabante. La semana pasada, las dificultades de la burocracia volvieron a reproducirse al observar los técnicos problemas en alguno de los informes presentados. "Si ya es un asunto complejo, además se juntó el festivo del miércoles, cuando los funcionarios no trabajan", explican las mismas fuentes.

Finalmente -"casi seguro"- se aprobará el reintegro esta semana , en la reunión que mantiene semanalmente el Gobierno municipal los jueves. Estos quince días de demora han hecho que más conductores paguen indebidamente por sus infracciones, lo que hará aumentar el número de sanciones que había previstas y, por tanto, el montante total que será devuelto, si bien desde el Consistorio no revelan las cifras concretas.

Sí advierten de que mantendrán en pie las condiciones para ser recompensado: solo se cobrará la primera sanción impuesta en el período recogido entre el 22 de febrero, día que finalizó la fase de aviso, y que comenzaron las multas en el área restringida, y el 2 de mayo, fecha que el Ayuntamiento entiende que determina el periodo aproximado que hubo "entre la llegada de las primeras sanciones y los avisos". Si bien esta última ha sido objeto de innumerables críticas de los conductores, que dicen haber recibido un porrón de recetas posteriores a mayo, y de los grupos municipales, que aprobaron en Cibeles efectuar una devolución sin límite de fecha.

Itinerarios alternativos a la Plaza Elíptica. Henar de Pedro

Quienes cumplan con todo lo anterior, recibirán una carta de la administración local donde aparecerá la dirección a la que enviar su número de cuenta bancaria para que se efectúe la devolución. Antes de que acabe 2022, el Ejecutivo local se compromete a reintegrar el dinero para garantizar, así, la seguridad jurídica de los damnificados, que vieron vulnerado su derecho a la información tras recibir la notificación de la sanción junto con el preaviso. Mientras tanto, la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) sigue a pleno rendimiento en Plaza Elíptica, uno de los enclaves que peores registros de dióxido de nitrógeno aglutina en el histórico de la red municipal.