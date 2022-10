Juan del Val descoloca a Nuria Roca en 'El hormiguero' citando a una exnovia

Después de despedir a su invitado en El Hormiguero, el cantante colombiano Manuel Turizo, Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad de cada jueves.

A pesar de la ausencia de Tamara Falcó, el resto de tertulianos, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, analizaron las noticias más destacadas con el presentador.

Pero, como es costumbre, el valenciano reservó los últimos minutos para que la sección del escritor, El polémico Juan del Val, donde critica las cosas que no le gustan.

Juan del Val, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Tras hablar sobre el horóscopo y que no entendía a la gente que se fiaba de él, criticó a las personas que comentan que acuden a la naturaleza para desconectar.

"Tú eres un cursi y, además, la naturaleza es una mierda. Para una foto bien, la de verdad es un sitio donde hay bichos que te pican, donde no se puede dormir porque hay ruidos muy extraños...", afirmó el madrileño.

Inmediatamente, Roca afirmó: "¡Tú no has ido de acampada nunca!". Del Val le contestó que no lo había hecho nunca y no lo iba a hacer en su vida: "No tiene absolutamente ningún sentido".

Motos le preguntó si alguna vez había dormido en un saco de dormir: "Una vez que fui a ver una novia mía con 18 años", recordó para sorpresa de su pareja, que exclamó: "¿Cómo?".

Nuria Roca y Juan del Val, en 'El Hormiguero'. 20minutos | ATRESMEDIA

"Vaya ¡eh! Para follar sí que te gusta la naturaleza. Ahí hacemos un esfuercito", le dijo la hormiga Trancas, provocando las carcajadas de todos los presentes el plató del programa de Antena 3.

Del Val le contestó a la hormiga: "Tienes toda la razón". Pero Roca le advirtió: "Te digo una cosa, hoy te voy a montar la tienda en la calle. Vas a ver tú...".