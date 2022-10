El presunto comunicado que Ortega Cano escribió y nunca envió: 'Sálvame' rescata su perdón Ana María Aldón y a Rocío Carrasco

José Ortega Cano se ha convertido esta semana en uno de los personajes más sonados de la crónica social por sus palabras en El programa de Ana Rosa, donde el pasado lunes habló de su separación de Ana María Aldón. "Mi semen todavía es de fuerza, vamos a por la niña", sentenció. Una expresión cargada de polémica por la que se disculpó ante las cámaras, aunque, en un primer momento, pensaba hacerlo a través de un escrito.

Así lo ha informado este jueves Sálvame, que ha asegurado tener en su poder un comunicado que el diestro habría redactado con la ayuda de una abogada. En él, pedía disculpas a su mujer por las palabras elegidas, así como a Rocío Carrasco por hablar bruscamente de su familia. También pedía perdón a Sálvame por el trato al programa, "un show de tarde".

"Sin querer justificarme, venía de un viaje largo por trabajo. Mi comportamiento está siendo errático desde hace ya algunos meses, fruto de las situaciones personales que no he sabido exteriorizar", avanza el torero en su misiva.

"Pido disculpas a mi todavía esposa por las incómodas palabras de las que fue objeto por mi parte y que no llevaban más que un deseo mal expresado y que jamás debió salir de mi boca", añade. "Creo fielmente que no estoy preparado para esta nueva televisión y debo ponerme al día".

En cuanto a Rocío Carrasco, dice: "No volveré a hablar de ella solo porque es hija de la que fue mi esposa y ella no me lo perdonaría. Le pido disculpas por atacarla con sus hijos, cuando nadie conoce realmente la situación de una familia a puertas cerradas".

"Pido disculpas a Jorge Javier Vázquez y a su equipo, porque solo hacen un show de tarde y sé que no es nada personal, al igual que todos los demás programas", apunta.

El texto termina con unas palabras sobre su ruptura con la diseñadora: "Vivimos en perfecta armonía, sin tener ni palabras mal sonantes ni situaciones que puedan dañar a nuestro hijo que se entera de todo. Por ahora conviviremos en la misma casa e intentaré, al menos de mi parte, salvar el matrimonio