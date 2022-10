Tu horóscopo diario: viernes 14 de octubre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 14 de octubre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Para ti es muy importante tener el control de tu vida y todo lo que puedes llegar a conseguir por tus propios medios, pero hoy la suerte, el éxito o las oportunidades te llegarán de la mano de otras personas y van a depender de las acciones o iniciativas de otros. Pero lo verdaderamente importante es que todo saldrá bien.

Tauro

Muchas veces hacemos un bien o ayudamos a otras personas y a cambio encontramos la indiferencia o el desagradecimiento, eso si no nos topamos con algo peor. Una cosa de este tipo te va a suceder hoy, pero no debes preocuparte ni inquietarte, pues lo que siembra se recoge de un modo u otro y así te acabará sucediendo.

Géminis

Te espera un día de desbordante actividad, tanto física como mental, numerosas relaciones y quizás también algún viaje, o en su caso tendrías que recibir a alguien que viene de fuera. Es un día favorable aunque tú te encontrarás más nervioso, inquieto o inestable de lo habitual, como si quisieras matar moscas a cañonazos.

Cáncer

Te resistes al cambio con todas tus fuerzas, temes mirar hacia adelante porque ahí está lo desconocido, pero si miras hacia atrás te encuentras cariño y protección. Pero tan solo es un espejismo, porque solo avanzando hacia adelante podremos hacer realidad nuestros sueños y desarrollar nuestras mayores potencialidades.

Leo

Hoy los asuntos del corazón van a adquirir mayor protagonismo del que suelen tener habitualmente en tu vida y tus asuntos. Por un lado, una relación sentimental te está haciendo muy feliz y dando mucha vida, pero también te causa preocupaciones y te impulsa a tomar decisiones que no quieres tomar en estos momentos.

Virgo

Eres terriblemente exigente contigo mismo, no es ninguna exageración afirmar que el peor enemigo tuyo eres tu mismo, y a mucha distancia del siguiente. Pero no debes flagelarte como lo haces por haber cometido algún error o no llegar a ser todo lo perfecto e infalible que te autoexiges. Tienes que quererte y valorarte más.

Libra

Cuando las cosas van bien en el amor y puedes contar con ese ambiente de cariño y armonía que tanto necesitas entonces es cuando vives los momentos más felices. Y hoy podrás tener un día de este tipo, o al menos una parte importante del mismo, porque ahora estás bajo la protección de magníficas influencias planetarias.

Escorpio

Por la mañana habrá oscuros nubarrones y un ambiente triste y otoñal, pero por la tarde saldrá un Sol precioso que permitirá descubrir un paisaje maravilloso. Pues bien, algo así va a ser el día de hoy para ti, y la razón de ello estará más relacionada con el terreno sentimental o familiar que con lo mundano. Todo terminará bien.

Sagitario

Mantente firme en tu camino y tus decisiones, porque hoy será un día en que te entrarán muchas dudas e inseguridades que en algunos momentos te atormentarán. Pero no debes escuchar esos cantos de sirena, tan solo quieren confundirte y sacarte del buen camino. Aparte de esto, hoy vas a tener un día bastante favorable.

Capricornio

Este signo es el que se enfrenta siempre a las pruebas más difíciles y dolorosas, pero también es el que puede alcanzar la cima más alta, nunca gracias a la suerte o importantes apoyos sino siempre como fruto de su trabajo y esfuerzo de años o décadas. Hoy tendrás un día excelente y verás que todo está a tu alcance si te esfuerzas.

Acuario

Los caminos están difíciles para ti y nada se te dará gratis sino como fruto de terribles luchas, o al menos esta es la sensación que vas a tener a lo largo del día de hoy, o buena parte de él. En parte estás tenso o angustiado porque te agobian problemas económicos o relacionados con asuntos materiales, pero al final se solucionarán.

Piscis

Ya es hora de que te den tu sitio o te reconozcan aquellas cosas buenas que siempre estás haciendo por los demás. Aunque tú siempre quieres pasar desapercibido y buscar la intimidad, en el fondo hay una parte de ti que secretamente anhela ver algún día reconocidos sus esfuerzos. Hoy te asaltarán mucho este tipo de reflexiones.