Mazón acusa a Puig de volver de Madrid "con las manos vacías" en financiación e inversión

El presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, ha acusado este jueves al jefe del Consell, Ximo Puig, de volver de de la celebración del Día de la Hispanidad en Madrid "con las manos vacías" tanto en materia de financiación autonómica como en inversión en relación al peso poblacional de la Comunitat Valenciana en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. "En la semana del 9 d’Octubre se ha consumado un nuevo insulto humillante a la Comunitat Valenciana gracias al dúo de Sánchez y Puig, que ya es habitual", ha denunciado en una comparecencia de prensa antes del consejo de dirección del PPCV junto a la secretaria general, María José Catalá.

Mazón ha cargado contra el Gobierno por la inversión per cápita proyectada en los PGE en la Comunitat, de 2.600 euros por habitante, por debajo de las de otras comunidades como Cantabria, Extremadura o Galicia. "Llueve sobre mojado", ha lamentado, y ha acusado al tripartito del Botànic (PSPV-Compromís-UP) de no presionar para revertir esta situación.

El también presidente de la Diputación de Alicante ha dudado de la palabra de la vicepresidenta portavoz del Consell, Aitana Mas (Compromís), a favor de un frente común para mejorar las inversiones proyectadas en esta provincia, ya que recuerda que la coalición dijo el año pasado que retiraría su apoyo a Pedro Sánchez si la reforma de la financiación no se iniciaba en 2022. "¿Va a defender a la Comunitat y asumir su responsabilidad o es política de ciencia ficción?", se ha preguntado.

Según Mazón, el Gobierno ha vuelto a aplazar ahora la reforma de la financiación y no hay "ni ‘esqueleto’ ni una propuesta ni nada de decente", además de no responder a las alegaciones presentadas hace meses por la Comunitat "con todos los partidos unidos. ¿Para qué queremos a un president como Puig que siempre vuelve con las manos vacías? ¿A qué se dedica?", critica.

Sobre la falta de inversión estatal en la provincia de Alicante que prevén las cuentas de 2023, tanto Puig como la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, han admitido que el proyecto debe mejorar. De hecho, el jefe del Consell ha afirmado que "no es lógica" y ha tildado de "punto negro que solventar" el caso de esta provincia, si bien defiende "cualquier espacio de diálogo para intentar sumar y avanzar", a la vez que asegura que harán "lo necesario", desde el Gobierno y el Consell, para abordar esta cuestión.

Bernabé, por su parte, ha trasladado este jueves a los empresarios y agentes sociales de la provincia de Alicante que el Ejecutivo central, junto con la Generalitat, está trabajando en la detección de aquellas cuestiones que se pueden "corregir o ampliar" en los Presupuestos Generales del Estado para Alicante. Del mismo modo, ha remarcado que el Ejecutivo central y el autonómico siguen buscando las fórmulas "más efectivas" para "compensar territorialmente" a la provincia.

Entre ellas, ha destacado que "gran parte" de los 300 millones de euros del fondo de compensación para la Generalitat irá destinado a Alicante, así como se corregirá una "fe de errores" de proyectos relacionados con infraestructuras hídricas y ferroviarias que se han vinculado por error a la provincia de Valencia, como son la ampliación de la desaladora de Torrevieja y el tren La Encina-Xàtiva-Alcoi.

Tanto CEV Alicante como la Cámara de Comercio han indicado que la intención es "seguir presionando" al Gobierno y, pese a que insisten en que las cuentas estatales son un "horror", abren espacio al "diálogo" para "buscar soluciones" en materia de inversión.

Por su parte, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, de Compromís, ha vuelto a defender su propuesta de alcanzar un frente común a través de la Plataforma per un Finançament Just y mediante las aportaciones de los diputados valencianos en el Congreso para revertir "las no inversiones" para Alicante en los Presupuestos estatales.

"No se sabe nada" de la reforma fiscal

Mazón ha criticado ambién la falta de concreción de la reforma fiscal que anunció el presidente Ximo Puig hace dos semanas en el Debate de Política General. "No se sabe nada", ha afirmado en relación a la falta de definición de los tributos y tramos concretos, y ha advertido que en el pleno de Les Corts de la próxima semana se debatirán "nuevos impuestos para vehículos, grandes superficies y la tasa turística".