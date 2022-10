El jurado propone cadena perpetua para Nikolas Cruz por la matanza de Parkland

Autor confeso de la muerte de 17 personas en la masacre de en una escuela secundaria de Florida en 2018 (EE UU), Nikolas Cruz ha logrado este jueves esquivar la pena de muerte, después de que el jurado del juicio que lo procesaba recomendase la cadena perpetua sin posibilidad de libertad para el joven de 24 años. Ha sido la decisión emitida después de que no alcanzasen la unanimidad en ninguno de los 17 cargos por homicidio que afrontaba el autor de la masacre.

La recomendación del jurado, leída individualmente para cada una de las víctimas de Cruz, ha resonado en el aula, donde muchos de los familiares de los fallecidos no han podido contener las lágrimas o evitar los gestos de frustración. Presas de la rabia y la impotencia, han escuchado cómo el joven pasará el resto de su vida en la cárcel, ya que, bajo las leyes de Florida, es necesaria la unanimidad por parte de los doce miembros del jurado en al menos uno de los 17 cargos por homicidio.

Cruz se enfrentaba a dos posibles sentencias, cadena perpetúa sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, después de haber abierto fuego de forma indiscriminada con un rifle de asalto en el edificio de primer año de secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, el 14 de febrero de 2018. Tras la masacre, con 17 personas muertas y 17 heridos, huyó entre la multitud.

La recomendación de cara a la sentencia definitiva de la jueza es el resultado de la falta de unanimidad entre los miembros del jurado -que comenzaron a deliberar este miércoles-, puesto que no se pusieron de acuerdo en que las agravantes admitidas fueran superiores a las atenuantes presentadas por la defensa -como su juventud y el consumo de alcohol de su madre mientras estaba embarazada-.

La jueza Scherer, encargada de dictar sentencia en función de la decisión del jurado, ha fijado el 1 de noviembre como fecha para hacer pública su resolución definitiva, con el objetivo de dar la opción de expresarse a los familiares de las víctimas. No obstante, la magistrada no puede imponer la pena de muerte de manera unilateral.

Cruz ha permanecido estoico, sin mostrar ningún tipo de emoción, durante la hora escasa que ha durado la lectura de la recomendación de los siete hombres y las cinco mujeres del jurado. No ha manifestado ningún tipo de sentimiento mientras desgranaban sus asesinatos y reconocían que el crimen fue especialmente atroz y cruel, que fue cometido de manera fría y calculada y que el tirador creó un enorme riesgo de muerte entre la población.

Muchos de los familiares han abandonado la sala entre lágrimas y en estado de shock al no haber conseguido la condena a la que aspiraban. "Estamos completamente decepcionados con el resultado. Simplemente no lo entiendo", ha afirmado Lori Alhadeff, cuya hija Alyssa fue asesinada. Así lo ha recogido The New York Times, al que su marido ha preguntado: "¿Para qué tenemos la pena de muerte?".

"Fue calculado, intencional"

El jurado comenzó a deliberar unos tres meses después de las vistas judiciales, durante las cuales el equipo de fiscales encabezado por Satz solicitó la pena de muerte para Cruz, tras alegar que el joven planeó todo meticulosamente de cara al tiroteo.

"Fue calculado (...), fue intencional y fue una masacre sistemática", subrayó el fiscal el martes en sus alegatos finales, en los que repasó el recorrido mortal de Cruz por el edificio de primer año, donde disparó incluso por las ventanas de las puertas que estaban cerradas y remató a los alumnos a los que había alcanzado con sus disparos.

La defensa, por su parte, pidió que el joven fuera sentenciado con la cadena perpetua e instó el martes a los miembros del jurado a mirar el "alma" y la "vida completa" de Cruz. Durante las vistas, la abogada del joven, Melisa McNeill, y su equipo desplegaron una estrategia basada en los daños sufridos por este mientras estuvo en el útero de su madre biológica, una alcohólica y adicta a las drogas, y citó a la corte a médicos especialistas que hablaron sobre trastornos fetales.