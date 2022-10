ERC, PNV y Bildu endurecen el tono contra Sánchez para presionarle antes de entrar de lleno en la negociación de los Presupuestos

El Gobierno va a tener que sudar tinta para conseguir los apoyos que le permitan aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2023, los últimos de la legislatura. Al menos, así quisieron hacerlo ver este jueves los que son sus potenciales aliados para esas cuentas, ERC, PNV y EH Bildu, que encadenaron en el Congreso tres discursos inusualmente duros con el presidente Pedro Sánchez a las puertas de abordar el grueso de una negociación que estará inevitablemente influida por el ciclo electoral del año que viene, que comenzará en mayo con las elecciones autonómicas y municipales.

Los socios nacionalistas e independentistas del Gobierno aprovecharon la comparecencia de Sánchez este jueves en el Congreso para tomar posiciones de cara a unas conversaciones que se prevén complejas. El Pleno estaba inicialmente destinado a hablar del plan de respuesta a la crisis provocada por la guerra en Ucrania, pero lo cierto es que la negociación de los Presupuestos permeó -e incluso monopolizó, en algunos casos- los discursos de varios de los portavoces de los grupos parlamentarios. Incluidos, claro, los de ERC, PNV y EH Bildu, las piezas clave del sistema de alianzas del Gobierno.

El más duro fue el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que recuperó su versión más exigente con el Ejecutivo y cargó contra el incremento del gasto en defensa incluido en el proyecto de Presupuestos presentado la semana pasada. "No sabemos si serán los Presupuestos más sociales de la historia de la humanidad, eso lo seguirán diciendo por tercer año consecutivo, lo que sí sabemos es que serán los Presupuestos más militaristas de la historia", ironizó Rufián, que llegó a espetar a Sánchez que "con lo social nunca cumplen, pero con lo militar siempre cumplen".

El tono bronco empleado por el portavoz de ERC contra el Gobierno tiene mucho que ver con las negociaciones de los Presupuestos que tendrán lugar durante las siguientes semanas. Pero también se producen en un momento en el que los republicanos necesitan destacar su perfil propio y reforzar su discurso más soberanista para evitar acercarse al PSC a escasos meses de las elecciones municipales y, así, taponar eventuales fugas hacia un Junts que acaba de salir del Govern catalán y que ahora tiene manos libres para ondear la bandera del independentismo más contundente.

De ahí que, además de exigir al Gobierno "menos anunciar y más legislar", Rufián también pidiera directamente a Sánchez que fomente "un clima de confianza" y "que su palabra valga algo". "Para los que dicen que la represión ha acabado, en Cataluña hoy hay aún siete personas exiliadas y perseguidas por el Tribunal Supremo por un referéndum, 1.500 personas encausadas y pendientes de cárcel por un referéndum, aún hay 28 cargos en la Audiencia Nacional por un referéndum, aún hoy hay nueve líderes políticos parcialmente indultados que no pueden presentarse a las elecciones por un referéndum", enumeró el portavoz de ERC, volviendo así a la retórica derivada del procés. Terminó su intervención preguntando a Sánchez si cree "que así se puede negociar algo".

No obstante, pese a estas críticas, Rufián también aprovechó su discurso para deslizar varias de las exigencias que ERC llevará a su mesa de negociación con el Gobierno para los Presupuestos. "Aceleren e intensifiquen los impuestos a la banca, a las grandes eléctricas y las grandes fortunas, apliquen políticas monetarias que realmente anclen la inflación, trabajen por un nuevo modelo de fijación de precios de la energía" y "topen precios de los alimentos y las necesidades más básicas", planteó el portavoz, que también exigió poner en marcha de una vez la largamente postergada ley de vivienda. "Se comprometieron a aprobar una ley que topara los alquileres y frenara los abusos de los grandes tenedores. ¿Dónde está?", se preguntó Rufián.

Los nacionalistas vascos se posicionan

Sus homólogos de PNV y EH Bildu, Aitor Esteban y Mertxe Aizpurua, respectivamente, no mantuvieron un tono tan duro como el empleado por Rufián contra el Gobierno. Pero lo cierto es que también aprovecharon la comparecencia de este jueves para posicionarse de cara a las negociaciones de los Presupuestos, que Esteban incluso amenazó con boicotear presentando una enmienda a la totalidad para derribar el proyecto de cuentas incluso antes de que su tramitación eche a andar en el Congreso.

Al Gobierno, recordó el portavoz del PNV, le queda una semana de plazo para dialogar "en la búsqueda de un acuerdo", y ese mismo tiempo es el que tienen los nacionalistas vascos "para pensar si interponemos o no una enmienda de totalidad a esos mismos Presupuestos". Lo cierto es que la negociación no tiene que estar cerrada en ese plazo de una semana, sino que ese periodo de tiempo es el que resta al Ejecutivo para intentar que el PNV no intente derribar las cuentas a las primeras de cambio. Pero el mero hecho de que Esteban avisara este jueves a las claras de esa posibilidad supone una presión añadida para Sánchez.

A diferencia de Rufián, el portavoz del PNV no quiso entrar en el debate sobre los Presupuestos, y de hecho Esteban afeó al presidente del Gobierno que realizara una comparecencia en el Congreso "con la tramitación presupuestaria lanzada". "Ni es el momento ni la prudencia durante unas negociaciones lo aconseja", espetó Esteban, que denunció que la sesión únicamente responde a la "obsesión" de Sánchez "por relatar por enésima vez las benefactoras medidas que ha ido adoptando el Gobierno" y generó "un riesgo innecesario de choque dialéctico con aquellos con los que quiere pactar" las cuentas, como el propio PNV.

Por el contrario, Aizpurua sí quiso hablar de las que serán algunas de las reclamaciones de EH Bildu de cara a los Presupuestos, y dejó claro a Sánchez que "hacen falta medidas de protección" como las que se están poniendo en marcha en los últimos tiempos, "pero también hacen falta políticas estructurales que comiencen a transformar el insostenible modelo depredador" en el que, a juicio de los abertzale, está inmersa España.

En esa línea, Aizpurua señaló que "el tope al gas está bien, pero es necesaria una intervención y transformación del mercado energético para acabar con el insultante negocio que las grandes empresas hacen de un bien básico". Y también espetó a Sánchez que "los impuestos a eléctricas y bancos están bien, pero deben ser parte de una reforma fiscal estructural y no temporal que reequilibre la balanza hacia una justicia fiscal en favor de la clase trabajadora", así como que "el tope al alza de los alquileres está bien, pero es necesaria la intervención urgente del mercado inmobiliario para que un bien básico como la vivienda deje de ser un negocio". "Mientras no se haga todo esto, seguiremos poniendo parches", zanjó la portavoz de EH Bildu.