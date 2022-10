Ni locas, ni peores, ni con miedo: Hurona Rolera y Edurne Pasaban hablan de los estigmas de las enfermedades mentales

"Yo veía claramente el pudor y la vergüenza que tenía mi madre a la hora de relacionarse con la gente y decirles que su hija estaba ingresada en un psiquiátrico". Esta frase de la alpinista Edurne Pasaban resume bien por lo que pasan las personas que sufren enfermedades mentales: el tabú y el estigma.

El podcast original de Amazon Music Tabú Mental, busca "visibilizar y educar" y "animar a todo aquel que pueda estar teniendo problemas de salud mental", un tipo de afección que afecta cada vez más a la sociedad y que sin embargo, aún es vivido con secretismo.

El podcast cuenta con la participación de diferentes personajes públicos como cantantes, deportistas, influencers o presentadores entre los que se encuentran Rayden, Justin Quiles, Tania Llasera, Tony Mejías, Álex Abrines, Olátz Rodriguez, Helena Huelvs, Daniela Santiago, Hurona Rolera y Edurne Pasaban. Estas dos últimas hablan para 20minutos.es de su experiencia en el podcast y con las enfermedades mentales que sufrieron.

Hurona Rolera, una influencer con 15 millones de seguidores en las redes sociales, explica que no dudó en participar en el podcast y hablar a las claras de la enfermedad que sufrió. "A pesar del miedo que da a veces hablar de estas cosas y exponerte de esta manera, alguien tiene que romper las barreras y comenzar a gritar que estas situaciones son más normales de las que parece", explica la joven de 23 años.

"Miedo a hablar", dice Rolera, también conocida como Dana. Pero, ¿miedo a qué? "No miedo a las represalias de uno (o dos) maltratadores que se pueden dar por aludidos. Miedo a que te escuche tu madre, tu padre... Miedo a romperles el corazón. Miedo a que gente cercana se cargue con las culpas de no haber actuado cuando era físicamente imposible que lo hicieran. Lo que me ha pasado solo lo podía haber evitado yo, y aunque todos los padres quieren proteger a sus hijos, no siempre se puede", hace ver la influencer.

Edurne Pasabán, a sus 49 años y siendo la primera mujer de la historia en coronar las 14 montañas de más de ochomil metros que hay en el planeta, no sintió miedo, pero lo entiende.

"Seguramente habrá gente que me juzgue y que no me querrá a su lado porque he tenido problemas de salud mental y me parece injusto. Veo que hay mucha gente que tiene miedo de decirlo y lo respeto totalmente porque se enfrentan a una sociedad que no está preparada para recibir este tipo de información, a una sociedad que juzga muy rápidamente sus problemas de salud mental", expone la deportista.

¿Cómo afecta su profesión a la salud mental? ¿Cómo influyó la salud mental en su profesión? Ambas mujeres tienen respuesta a estas preguntas. Ambas relacionadas con el qué dirán, con la exposición pública y con la presión social.

"Mi salud mental (y física) sería incapacitante para muchos tipos de trabajo. Hablamos de dolores musculares, rachas de depresión fuertes, la diabetes… y todo es la pescadilla que se muerde la cola. Se complementan a la perfección. Me gustaría dejar de vivir así y poner acceder a una carrera, por ejemplo", hace ver Hurona Rolera, que hoy en día ya no es "la que era" y sería "improbable" que los maltratadores de redes sociales pudiesen hacerle daño, asegura.

Nadie imaginaba que una mujer con el valor y la fuerza de Edurne Pasabán pudiera tener enfermedades mentales. "Hasta los médicos, psicólogos y psiquiatras se preguntaban cómo una persona que se enfrentaba a problemas y tomas de decisiones muy grandes, al riesgo, a poner su vida al límite, podía caer en una enfermedad de salud mental y en una depresión como yo sufrí en medio de mi carrera deportiva", rememora.

Pero sí, es posible. "Las enfermedades mentales, las depresiones son producidas por muchas cosas y en mi caso porque en un momento de mi carrera deportiva no encontraba respuesta a muchas preguntas y porque la sociedad que tenía alrededor, con 30 años me estaba exigiendo un modo de vida totalmente diferente a la que yo me estaba planteando y estaba viviendo. Ir contra eso a mí me pesaba mucho y me llevó a tener una enfermedad mental y caer en un agujero muy oscuro que fue la depresión", confiesa la alpinista.

A menudo estos problemas de salud son invisibles, indetectables o quedan ocultos. "Era capaz de escalar montañas de 8.000 metros y de llevar mi físico al límite y a la vez no era capaz de gestionar mi vida y mis decisiones en casa y en el día a día. Problemas de salud mental los puede tener cualquiera", hace ver Pasaban.

Ambas se decidieron a participar en el podcast porque podía ser útil. "Es el podcast que a mí me habría ayudado a identificar que algo en mi cabeza no funcionaba exactamente como para el resto. Y si no ayuda a nadie, al menos se lo debo a la Dana del pasado", dice Hurona.

Para otros, puede ser un ejemplo de que es posible superar un problema de salud mental. "Hay gente que cuenta sus historias y muchas de esas personas que nos van a escuchar pueden sentirse reflejados con los diferentes casos y personas que contamos nuestra vida y pueden ver que de un problema de salud mental se puede salir y se puede hacer una vida normal y que se puede tirar para adelante", aporta Pasaban.

Ninguna de las dos es una loca, ninguna de las dos, ni los demás que han hablado en el podcast, son peores por haber tenido un problema de salud mental como no lo es el que enferma de cualquier otra cosa.

"Nuestra cabeza es parte de nuestro cuerpo y las enfermedades que nos ocurren en ella tienen solución yendo a psicólogos y psiquiatras como vamos a cualquier otro médico de otras especialidades. Aún hay mucho recorrido por hacer para que la gente hable de esto sin tapujos y tome la decisión de ir", hace ver la alpinista.

"Siempre pensé que si yo hubiera tenido otro tipo de enfermedad, incluso un cáncer y tuviera que ir a un médico a por tratamiento mi madre no habría tenido problema de ir contándolo por ahí. Eso deja claro que aún es un tabú hablar de estos temas y que tenemos que esconderlos", se lamenta -sin juzgar ni reprochar- Edurne Pasaban.

Ambas superaron y superan cada día esos "agujeros oscuros" que las atraparon. Sus consejos, aunque ellas mismas dejan claro que no son expertas, pero que les funcionaron, pasan por "hacer más caso a los impulsos del corazón de lo que nos creemos", en opinión de Rolera. "Nuestro subconsciente suele avisarnos pero muchas veces no hacemos caso" ante lo que es mejor "no alargar lo inalargable". "Tirarse a la piscina da miedo por el cambio de temperatura, pero luego siempre te quedas en la piscina", ejemplifica la influencer.

"Si yo tuviera que hacer una lista de cosas que pueden ayudar, lo primero sería pedir ayuda. Cuando una persona tiene un problema de salud mental lo primero que tiene que hacer es no tener apuro o vergüenza de pedir ayuda. Lo segundo sería tener una vida sana, en la que el ejercicio y ser activo ayuda un montón, intentar relacionarse y socializar. También dormir, que para mí es importantísimo, como el comer bien. Esos serían los ingredientes que metería en esta receta", aporta Pasaban.