Las obras de rehabilitación del Antic Borsí empezarán a principios de 2023

Esta mañana, el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha presentado el acuerdo de la comisión de gobierno para aprobar el proyecto de obras de la primera fase de rehabilitación del Antic Borsí, en la plaza de la Verònica, en el corazón del Barri Gòtic. Este histórico edificio, en desuso actualmente, se convertirá en un doble equipamiento de barrio, ya que en su interior se instalará la Biblioteca Andreu Nin, actualmente en Las Ramblas, y un espacio compartido entre diferentes entidades del barrio para realizar y organizar actividades.

Esta primera fase de las obras de rehabilitación cuentan con un presupuesto de 4,3 millones de euros, y empezará a principios de 2023, según Jordi Rabassa, se quiere que sea "en enero". La duración de estos primeros trabajos será de 20 meses de un total de 3 años, que es la duración total estimada de las obras para que tanto la biblioteca como el espacio comunitario sean fuancionales.

Fase inicial

El presupuesto total de la obra asciende a 15 millones de euros, que se irán dotando a medida que la obra vaya avanzando y se vayan aprobando los diferentes proyectos de ejecución. Durante la presentación se ha deseado que todos los posibles gobiernos que pueda haber en el Ajuntament "hagan suyo el proyecto" y que los posibles cambios no dejen paralizado el proyecto definitivo. En este sentido, el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha reconocido se trata tan solo de una "fase inicial", pero ha asegurado que "ya no hay quien lo pare".

Estado actual del vestíbulo de entrada del Antic Borsí A.H

En esta primera fase se realizarán trabajos de estructura, centrados en la construcción de una escalera de emergencia, la rehabilitación del sótano y la restauración de tramo de muralla que se encuentra dentro del edificio. Según Jordi Rabassa, "los técnicos la han encontrado en mejor estado" de lo que cabía esperar", por lo que no cree que este elemento arqueológico retrse las obras. Tampoco otros hallazgos que se puedan hacer, ya que "estamos en la Barcelona romana, pero los arqueólogos ya hace tiempo que trabajan en el edificio, y no prevén grandes problemas", ha concluído Rabassa.

La segunda fase de las obras consistirán en "devolver el esplendor" al edificio, ahora mismo muy deteriorado y con numerosas construcciones realizadas a lo largo de los años que no dejan ver lo que realmente es el edificio. Un ejemplo de esto es la antigua sala de contratación, que está dividida actualmente en dos. Además, según el equipo de arquitectos que ha realizado el estudio y posterior proyecto, "todo está de mírame y no me toques"

Otro de los retos es lograr que el edificio sea accesible, ya que se trata de una construcción antigua que no tenía en cuenta estos criterios.

Reivindicación vecinal

La rehabilitación del Antic Borsí en los términos que se han presentado hoy son fruto de una larga reivindicación vecinal. Durante el mandato de Xavier Trias como alcalde se estudió instalar en este edificio un museo dedicado al cineasta Woody Allen, a lo que las fuerzas vecinales se opusieron.

El Ajuntament compró el edificio a la Generalitat en 2017 e incluyó este espacio dentro del Plan de Barrios de Ciutat Vella, con el objetivo de que formase parte de las medidas que el consistorio estaba llevando a cabo para favorecer la vida vecinal, comunitaria y de relación.

Por este motivo, el Antic Borsí acogerá la biblioteca del Gòtic-Andreu Nin, que será un lugar de acceso al conocimiento, a la educación y la tecnología, y un espacio de participación para el barrio. La nueva Biblioteca quiere consolidarse como un espacio de consulta de libros, revistas y material audiovisual y de acceso al conocimiento y la educación, y como foro de participación.

El otro uso del edificio, en una parte diferenciada, será un espacio vecinal y social, donde los vecinos y vecinas del barrio han definido los usos en un proceso participativo abierto que se llevó a cabo en el pasado mandato.

Edificio histórico

El Borsí es un edificio de plantas baja y tres plantas más, de estilo neoclásico, con dos esculturas en la fachada dedicadas al comercio y la industria. Construido entre 1881 y 1883 por el maestro de obras Tiberi Sabater, sirvió para acoger primero el Casino Mercantil, la bolsa privada de Barcelona. En 1915, con la regularización de la bolsa, se reconvirtió en el Mercado Libre de Valores, hasta que al final de la Guerra Civil el general Franco lo liquidó por decreto con el objetivo de mantener una única bolsa oficial.

En 1940 el Borsí se convirtió en la sede de la Escuela de Bellas Artes y, a partir de los años sesenta, en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios de la Llotja. En 2009, debido al deterioro, se derrumbó un falso techo del edificio, que tuvo que desalojarse.