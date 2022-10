Un repartidor que recibió un paliza cuenta en 'Ya es mediodía' la reacción de sus jefes: "Me dijeron que comprobase si el domicilio existía"

El empleo de repartidor a domicilio es uno de los más duros y para los que las empresas optan por trabajadores jóvenes. Sin embargo, en muchas ocasiones, los empresarios aprovechan la falta de experiencia.

Este jueves, Ya es mediodía ha contactado con Brais Amigo, un joven de 21 años que trabaja como repartidor a domicilio en Lugo. Brais se encontraba haciendo su ronda de repartos cuando, de pronto, dos hombres le acorralaron y le agredieron.

Brais ha destacado que, tras recibir la agresión, llamó a sus jefes para contarles lo ocurrido: "Ellos me mandan, aun así y después de todo lo que pasó, ir al domicilio para comprobar si estaba allí la casa por si esos no eran los dueños. Voy allí y el domicilio no existía. Me volví al local otra vez".

Ante esto, Joaquín Prat ha mostrado su indignación: "Brais, ¿tú no piensas que lo primero eres tú y al pedido que le den viento fresco?", a lo que el joven ha destacado: "Sí, pero como tenemos mucho trabajo le intenté dar poca importancia...".

Al regresar a su lugar de trabajo, Brais se encontraba "en shock" y sin ser capaz de concentrarse en lo que estaba haciendo: "Al final, terminé mi turno y al día siguiente fui a hacer el parte de lesiones y puse la denuncia".