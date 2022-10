La Junta tilda de "desafortunadas" las palabras del presidente del Consejo Andaluz de Médicos sobre la feminización de la sanidad privada

La consejera de Salud de la Junta, Catalina García, ha calificado este jueves de "desafortunadas" las declaraciones del presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), Antonio Aguado, que consideró hace unos días la feminización de la sanidad privada como un problema debido a la "mayor tradición de conciliación familiar" que tienen las mujeres.

La conciliación, ha señalado la consejera andaluza del ramo en una entrevista con Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, es un asunto que atañe "a todos" y no solo a las mujeres. "Esa mañana pues no lo hizo muy bien el señor Aguado, porque dice que quería decir otra cosa", ha señalado García antes de subrayar el papel que tanto hombres como mujeres deben jugar para que la conciliación sea una realidad.

"Aquí lo importante es que trabajemos todos en medidas de conciliación no solo para las mujeres, para las mujeres y para los hombres. El trabajo y la igualdad se consiguen absolutamente entre todos. Ese es el matiz que algunas personas todavía no tienen claro: que la igualdad y la conciliación es de todos, no solo de las mujeres, es absolutamente de la sociedad". En este sentido, ha defendido que desde la Administración se pongan medidas para "facilitar esa conciliación y la igualdad".

La respuesta de la consejera de la Junta se suma a la de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que tildó las palabras de Aguado como "inadmisibles". "Se califican por sí solas", añadió la ministra. Y a la petición de dimisión que ha realizado el sindicato CSIF, que considera "lamentables" las declaraciones "machistas" del presidente del CACM.

Las polémicas declaraciones

El presidente del CACM pronunció estas afirmaciones en una rueda de prensa en Cádiz, donde apuntó a la "feminización" del sector como uno de los riesgos que sufre en la actualidad el desarrollo de la medicina privada, junto a los sueldos poco atractivos, la falta de relevo generacional o la ausencia de interés en los jóvenes estudiantes.

"Me quedé asombrado porque en una cena de bienvenida a los médicos internos residentes en Huelva", provincia en la que él ejerce y es presidente de su colegio provincial, "en las mesas, por cada varón había ocho o diez mujeres", aseguró. Y esto, dijo, es un problema "porque la mujer tiene mayor tradición de conciliación familiar, atender a sus hijos, los embarazos, cuidar de la casa en ocasiones, aunque hoy en día lo comparta con el varón, más la mujer".