El CGPJ rechaza el plan de Lesmes y apuesta por un sustituto distinto al del Supremo: Rafael Mozo presidirá el órgano de los jueces

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial han consumado este jueves por la tarde la ruptura total con el que fue su presidente hasta hace solo unos días, Carlos Lesmes, ignorando así por completo su último mandato. El dimitido magistrado encargó un informe para dejar atada su marcha en el que se indicaba que Francisco Marín Castán debía ser su sustituto, tanto en la presidencia del Tribunal Supremo como en la del CGPJ. Las indicaciones, que no daban espacio a la opinión de los vocales del Consejo, ofendieron a un amplio sector de este órgano, que ha decidido este jueves aupar por 16 votos a favor y uno en contra (el de Wenceslao Olea) al vocal Rafael Mozo, y no a Marín, al frente del CGPJ en funciones.

El hasta ahora vicepresidente del Supremo, Francisco Marín, ha decidido no dar la batalla, por lo que ha optado por no presentarse al pleno del Consejo celebrado este jueves, cediendo directamente a Mozo el asiento del presidente.

La sonada "bicefalia" en la presidencia del Poder Judicial será finalmente la fórmula que se adopte hasta que el CGPJ sea renovado. El melón se abrió en el mismo momento en que Lesmes anunció la posibilidad de su renuncia como presidente del Supremo y del Consejo el pasado 7 de septiembre.

La Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que ambos órganos deben estar presididos por la misma persona. En caso de dimisión, el sustituto en el Supremo debe ser el vicepresidente, mientras que en el CGPJ debe ser el vocal de mayor edad.

Las indicaciones se contradicen, circunstancia ante la cual el informe encargado por Lesmes tras anunciar su renuncia decidió que primaría la candidatura del vicepresidente del alto tribunal, Francisco Marín, se convertiría en presidente de ambas instituciones.

Francisco Marín y Rafael Mozo. UIMP / EP - Captura Youtube

Pero esta opción no ha convencido a los vocales del órgano de gobierno de los jueces, que han encumbrado al miembro de mayor edad del CGPJ, el progresista Rafael Mozo, a su presidencia. Sin embargo, el Consejo ha pactado una presidencia ornamental, pues Mozo no tendrá capacidad para ejercer las funciones que corresponden al presidente del CGPJ con plenas facultades y no podrá cambiar la composición de las comisiones legales del órgano.

Con lo cual la comisión permanente del CGPJ, de mayoría conservadora, se quedará tal y como está. Mozo no tendrá tampoco autonomía para dirigir la comunicación institucional del Consejo, que será supervisada por el total de los vocales.

Esta presidencia tan limitada ayudará al CGPJ a argumentar que el ascenso de Mozo no se sujeta en un nombramiento, sino que se trata de una suplencia. Un relato clave para esquivar la prohibición del Consejo de hacer nombramientos discrecionales estando en funciones. La tesis de los vocales es que Mozo sustituirá a Lesmes por ser el miembro de mayor edad, de la misma forma que si el expresidente del CGPJ estuviese enfermo, ausente, o se hubiese jubilado.

El magistrado progresista, que ya preveía su ascenso, adoptó el pasado miércoles la actitud institucional que caracterizó a Lesmes en sus últimos años de mandato y fue el único vocal presente en el desfile del 12 de octubre, al que todos los demás se negaron a ir porque las invitaciones de Moncloa llegaron con retraso. Sí estuvieron después en la recepción del Palacio Real.