El PP anticipa un CGPJ con más peso de los vocales conservadores en todas las votaciones cuando cambie a mayoría progresista

El Partido Popular (PP) asegura haber llegado a un acuerdo con el Gobierno para que los dos sectores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ganen peso en el momento en que se encuentren en minoría, extendiendo la mayoría necesaria a todas las votaciones del órgano de gobierno de los jueces.

Fuentes de Génova aseguran que durante la reunión que mantuvieron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo el pasado lunes en Moncloa para intentar desbloquear la renovación del CGPJ, acordaron que todas las decisiones futuras que se tomen en el seno del Consejo se hagan por una mayoría de tres quintos. Moncloa ni lo confirma, ni lo desmiente.

Este cambio puede parecer menor, pero no lo es en absoluto, pues implica que en el momento en que el CGPJ se renueve y reine una mayoría progresista -como reflejo de la actual composición del Parlamento-, esta no pueda tomar las decisiones sin, al menos, contar con algún voto de los conservadores. De esta manera, Feijóo se aseguraría de que la mayoría conservadora siga siendo clave en la toma de decisiones.

No obstante, esto también ocurriría cuando cambiaran las tornas y los progresistas fueran la minoría en el órgano de gobierno de los jueces: los conservadores necesitarán a los progresistas. Y así, sucesivamente. Aunque la mayoría de votaciones del Consejo ya requieren tres quintos de los apoyos para salir adelante, el PP quiere que también lo sean las que aún mantienen la mayoría absoluta.

Esta es la versión que desde el PP aseguran que se acordó el pasado lunes en Moncloa entre Sánchez y Feijóo, reunión que sirvió para que se reanudasen las conversaciones para renovar el CGPJ, que lleva casi cuatro años bloqueado.

Sobre la marcha de las negociaciones, Feijóo ha reiterado este jueves que los acuerdos sobre el CGPJ "deben ser firmados", algo que pone como condicionante después de que Sánchez lo descartara el miércoles y asegurara que en ningún momento se acordó con el líder del PP ninguna condición. Pero Feijóo insiste: "No conozco ningún acuerdo que no se escriba ni se firme y no comprometa a las partes. Sería muy sorprendente llegar a un acuerdo oral con un Gobierno en algo tan trascendental como el Poder Judicial".

Para el líder del PP, España "no debe llegar a la Presidencia de la UE -en el segundo semestre de 2023- sin reformar la ley" que modifique el sistema de elección de los vocales del CGPJ. El plazo que proponen los populares para hacerlo, seis meses, lo ve "suficiente para que el CGPJ elabore un informe" con una propuesta "que cumpla las expectativas" de la UE sobre el Poder Judicial.

Feijóo ha vuelto a insistir en su gran línea roja en esta negociación: que los jueces tengan "un peso determinante y sustancial" en la propia elección de los vocales judiciales del Consejo.