El aumento del precio de la factura de la luz y el gas ha supuesto que muchos hogares tengan que hacer malabares para hacer frente a las costosas facturas. Así, muchos ciudadanos han inventado fórmulas para ahorrar.

Este jueves, Espejo Público se ha trasladado a la vivienda de Pilar, una mujer que ha logrado reducir alrededor de 100 euros sus facturas. De esta forma, ha destacado que durante el tiempo que no está en su casa, desenchufa el microondas para evitar que consuma energía. Lo mismo sucede con el frigorífico.

Además, Pilar ha relatado que, cuando cocina, lo hace en grandes cantidades: "Cocino para dos días o más. Si hago un cocido o unas lentejas no puedo cocinarlas para solo dos personas, así que lo preparo para que sobre".

En el salón, Pilar ha optado por reducir a la mitad las bombillas de sus lámparas que, además, son de bajo consumo. "También dejo la televisión desenchufada", ha agregado la mujer. El reportero ha aprovechado para mostrar el detergente que Pilar elabora: "Aprovechando la grasa y añadiendo sosa cáustica, hace su propio detergente".

"Susanna, hay que ahorrar. No podemos ducharnos todos los días porque te quita la grasa del cuerpo y eso no es bueno. Hay que ducharse dos veces por semana y ya me sobra", ha señalado Pilar, a lo que Griso ha apuntado que ella necesita "una ducha diaria".