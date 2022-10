Francisco Marín y Rafael Mozo, los sustitutos de Carlos Lesmes en el Supremo y en el CGPJ

Dos magistrados sustituirán finalmente a Carlos Lesmes tras su dimisión: Francisco Marín lo hará en la presidencia del Tribunal Supremo y Rafael Mozo estará al frente del Consejo General del Poder Judicial. Así lo decidieron este jueves por la tarde los vocales del CGPJ, en contra de lo que dictó el informe encargado por el propio Lesmes antes de su marcha, que abogaba por poner a Marín al frente de ambos órganos.

El documento se apoyaba en que tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial recogen que ambos cargos deben recaer sobre una única persona. En tanto que Rafael Mozo no puede pasar a presidir el Tribunal Supremo, del que no forma parte, el informe propuso a Marín para ocupar ambos cargos. Los miembros del Consejo han optado por ignorar este mandato, ofendidos por el informe de su expresidente y decididos a aupar a Rafael Mozo a la presidencia del CGPJ. Francisco Marín, por su parte, ha preferido no dar la batalla y abandona la idea de encabezar el órgano de gobierno de los jueces.

Marín, interino de nuevo



En junio de 2020, Marín llegó a la vicepresidencia del Tribunal Supremo como sustituto del recién jubilado Ángel Juanes. Hoy está llamado a ascender otro escalón en la carrera judicial a modo de sustituto, como presidente de un alto tribunal que se desmorona en el momento más tenso que vive la Justicia española desde que comenzó la democracia.

El pasado 23 de septiembre Francisco Marín fue señalado por el gabinete técnico del CGPJ como futuro presidente del Tribunal Supremo y el órgano de gobierno de los jueces, según dictó un informe que encargó el propio Lesmes. El magistrado, sin embargo, no accederá a la presidencia del Consejo, solo a la del alto tribunal.

El ascenso de Marín a tan honorable cargo se verá ensombrecido por la complicada situación que vive el tribunal que está encomendado a presidir. La inhabilitación del CGPJ, que tiene los nombramientos vetados desde marzo de 2021, ha llevado al Supremo al límite. Repleto de sentencias pendientes de deliberación, el tribunal acumula además cada vez más vacantes que no podrán cubrirse hasta que se renueve el Consejo.

El recién nombrado presidente del Tribunal Supremo tiene 69 años y es segoviano de nacimiento. Ingresó en la carrera judicial en 1977, fue primero de su promoción y ejerció en La Roda (Albacete) y en Roque (Cádiz) durante sus primeros años como juez. Más adelante, sirvió en las audiencias provinciales de Huelva y Madrid.

En el año 2000, tras haber ocupado un puesto en el gabinete técnico del Supremo, fue nombrado magistrado del alto tribunal. Es miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, en el espectro conservador moderado.

Los últimos años de Marín en el Supremo han estado marcados por la precariedad. La que sufre en concreto el tribunal del que forma parte y la que afecta al total de la Justicia española. El magistrado ha vivido la débil situación que atraviesa el alto tribunal desde su puesto de presidente de la Sala Primera, que se halla incompleta y sin la posibilidad de renovación, y también desde la vicepresidencia del Supremo, un puesto que ocupa como sustituto desde junio de 2020, cuando se jubiló el magistrado Ángel Juanes.

Francisco Marín, que ya presidía la Sala de lo Civil en 2015, admitió a trámite una doble investigación de paternidad contra el rey Juan Carlos I, un hecho sin precedentes en España.

Rafael Mozo, el progresista que se enfrentó al Gobierno

Rafael Mozo, vocal progresista y el de mayor edad del Consejo General del Poder Judicial, sustituirá finalmente a Carlos Lesmes en este órgano, avalado por 30 años de servicio como juez y arropado por la inmensa mayoría de sus compañeros, que han defendido su candidatura frente a la de Francisco Marín. De los 18 vocales del Consejo, 16 han votado a favor, Wenceslao Olea ha votado en contra y la vocal Mar Cabrejas se ha ausentado.

Mozo es vocal a tiempo parcial y magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desde julio de 2018. Forma parte de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, minoritaria en una cúpula judicial predominantemente conservadora. Este veterano magistrado fue nombrado a propuesta del PSOE y tiene una estrecha relación con Cándido Conde Pumpido, posible candidato de Sánchez para sustituir en la presidencia del Tribunal Constitucional a Pedro González-Trevijano.

Antes de ocupar un asiento en la Audiencia Nacional, Mozo prestó servicio durante 20 años (entre 1998 y 2018) en la Audiencia Provincial de Madrid. Ingresó en la carrera judicial en 1985 y ha estado destinado en Feliu de Guixols, Sepúlveda, Leganés y finalmente en la capital.

El vocal se ha ganado el favor del resto de los miembros del CGPJ a raíz de su enfrentamiento con el mismo Gobierno que lo aupó al Consejo. Su oposición a medidas del Ejecutivo fue especialmente explícita cuando este decidió inhabilitar al CGPJ por estar en funciones en marzo de 2021. La medida de Sánchez, que buscaba aumentar la presión sobre el Partido Popular para llegar a un acuerdo en la renovación del CGPJ, se llevó a cabo a través de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ampliamente criticada por los jueces.

La postura adoptada por Mozo en esta y en otras circunstancias le ha otorgado una fama de juez dialogante y nada sectario. Una reputación que, junto a su notable experiencia y su condición de veterano, le ha llevado a postularse como el preferido de los jueces para ocupar el asiento del recién dimitido Carlos Lesmes. La sustitución no será, eso sí, un relevo al uso, el puesto de presidente le será trasladado a Mozo sin muchas de las funciones que le corresponden. El magistrado no podrá cambiar la configuración de las comisiones del CGPJ y no dirigirá la comunicación institucional del órgano.