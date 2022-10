Con motivo de la visibilización de la salud mental, UNICEF ha lanzado la campaña #OnMyMind (en mi mente), y ha contado con el testimonio del famoso actor Orlando Bloom, quien ha narrado una experiencia cercana a la muerte que vivió en el pasado.

"Cuando tenía 19, me caí desde la ventana de un tercer piso y me rompí la espalda. Fui muy afortunado de sobrevivir a la caída porque mi médula espinal estaba intacta", narró el intérprete de 45 años a través de un vídeo de Instagram. "Cuando estaba en el hospital me dijeron durante los primeros cuatro días que quizá no volvería a andar. Y eso fue el principio de lo que fue un largo y doloroso viaje para mí".

El protagonista de Piratas del Caribe contó que, tras este terrible suceso, se dio cuenta de algunos patrones de su vida que le habían "llevado a tener numerosos accidentes", y todo ello culminó en esta "experiencia cercana a la muerte".

"Tras la operación, llevaba un corsé para la espalda y tuve que empezar a ir al fisioterapeuta. Finalmente, salí del hospital con muletas después de 12 días", explicó. "Los meses después de la caída fueron un poco oscuros".

"Para mí, la lesión me dio tiempo y espacio para mirar mi vida, reconocer lo que era bueno y ver que tenía que pasar esta recuperación y construirme de una manera que me hiciera vivir mi vida", declaró Orlando Bloom.

En ese sentido, trabajar en su salud mental fue importante: "La salud mental es particularmente desafiante, porque no se ve. Siempre hay una oportunidad para ti de transformar el dolor, ya sea físico o mental, en buena suerte en tu vida".

Esta no es la primera vez que el actor ha contado su caída desde un tercer piso, lo cual le sucedió cuando intentaba llegar a una azotea. Y es que siempre ha recordado lo que vivió en 1998 como un hecho que le ha hecho superarse en muchos aspectos de su vida.