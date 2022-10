El alzamiento de las cámaras robotizadas

Las cámaras robotizadas van ganando terreno en los platós de televisión. No necesitan operador, se manejan de manera teledirigida. Primero se incorporaron en los informativos, pues la dinámica de un Telediario es más controlable. Todos los movimientos están ensayados: el presentador está sentado o camina en una coreografía planificada de guion.

De ahí que las cámaras robotizadas se hayan convertido en muy útiles para canales 24 horas de información continúa, ya que se puede programar cada encuadre y se gana espacio en estudios de tamaño ajustado. En la BBC conocen bien este sistema y, también, cuando la cámara falla, se mueve a destiempo y deja al presentador fuera de plano. Los robots también se equivocan.

Y, como era previsible, las cámaras robotizadas se van expandiendo a otros formatos televisivos. Ya las incorporan formatos del género magacín. En España, por ejemplo, 'Espejo Público' con una escenografía luminosa, colorista y vanguardista.

Los camarógrafos van desapareciendo de los platós, pero la televisión también puede ir perdiendo la imprevisibilidad que hacía más especiales los programas de entretenimiento. El motivo: las cámaras robotizadas no tienen la capacidad de reacción de una persona. Sus maniobras están delimitadas y no permiten esa agilidad que necesita la frescura del directo. Su dinámica de trabajo viene bien para los espacios informativos, pero incluso puede hacer más cuadriculados a programas de debate o actualidad. Ahí es donde debe avanzar la tecnología: en la flexibilidad que no merme las ideas que surgen del directo.

O los programas irán limitando su creatividad. Y, por tanto, serán más clónicos, pronosticables y menos competitivos al desvirtuar su entidad propia. Existe más tecnología que nunca, pero los aparatos siguen necesitando la inteligencia emocional humana para que luzca. Las imparables ideas que alimentan los espectáculos de 'Sálvame' o 'El Hormiguero' todavía son imposible de retransmitir en todo su esplendor sólo con cámaras robotizadas.

Al final, desde plató los trabajadores que manejan las cámaras saben reescribir y mejorar el guion según las necesidades de lo que acontece al instante. El deber de la tecnología es permitir llegar más lejos, no reducir las posibilidades. O los programas repetirán mismos patrones hasta ser olvidables para la audiencia. Porque se abaratarán costes con movimientos de cámara limpios, pero faltará esa frescura de la artesanal imagen que siempre aportará una persona sintiéndose, in situ, arte y parte del arte de la televisión.