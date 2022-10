Más Madrid, el PSOE y Unidas Podemos han presentado este jueves una iniciativa conjunta en la Asamblea de Madrid para pedir la constitución de una comisión de investigación sobre lo sucedido en las residencias de mayores en la primera ola de la pandemia. La iniciativa, que ya se ha presentado en otras ocasiones desde que empezó la legislatura pero ha sido siempre rechazada por la Mesa de la Cámara, se ha impulsado en la misma semana en la que Vox ha retirado su petición para armar una comisión de estudio sobre estos centros antes de que se votara en el pleno.

Los portavoces de los grupos de izquierda, Mónica García, Juan Lobato y Alejandra Jacinto, han comparecido ante los medios de comunicación tras acudir al registro de la Asamblea. García ha explicado que la iniciativa se ha redactado con un texto "lo más aséptico posible" para que no corra la misma suerte que las anteriores solicitudes.

Los intentos precedentes fueron bloqueados por la Mesa, en la que el PP tiene mayoría, esgrimiendo defectos de forma, aunque desde los grupos de izquierda siempre han denunciado que estaba "censurando" a la oposición y cercenando su labor de fiscalización al Gobierno regional.

La líder de la oposición madrileña ha recordado que la Mesa no debe calificar (admitir a trámite) las iniciativas de los grupos atendiendo a su contenido, si no que solo debe tener en cuenta su forma jurídica. Además, Juan Lobato ha opinado que el órgano de gobierno de la Cámara presenta "una disfunción". "Hay una mayoría absoluta del PP que no tuvo en las urnas", ha señalado al respecto el portavoz socialista.

"Ojalá el PP no tenga la cobardía de volver a parar administrativamente un debate que merece la sociedad madrileña", ha insistido Lobato, mientras que Alejandra Jacinto ha señalado que si no se acaba conformando esta comisión sería un "atropello democrático".

Lobato ha insistido en que a la hora de promover esta comisión de investigación no les mueve "el revanchismo" ni pretenden "buscar culpables", sino saber lo que sucedió en las residencias para que no se vuelva a repetir. En cuanto a los comparecientes, Jacinto se ha mostrado dispuesta a que acuda todo aquel que pueda aportar algo de valor sobre la cuestión, incluso Pablo Iglesias, que entonces era vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales.

La voz de una familiar, en el pleno

Antes del registro de la iniciativa, las residencias de mayores habían sido protagonistas durante la sesión de control al Gobierno. Alejandra Jacinto, portavoz adjunta de Unidas Podemos, ha empleado el tiempo de su pregunta semanal en leer parte de una carta abierta escrita a principios de este mes por la hija de una mujer fallecida.

Jacinto ha lamentado no tener tiempo para leer la misiva completa, pero ha optado por dirigirse al escaño de la presidenta regional para entregarle una copia un mano. En su turno, Díaz Ayuso ha instado a la portavoz morada a darle el contacto de la autora de la carta. "Su testimonio me interesa mucho y quisiera conocerlo personalmente", ha asegurado.

La portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, en el momento en que entrega una copia de la carta escrita por la hija de una mujer fallecida en residencias a Isabel Díaz Ayuso. Asamblea de Madrid

Tras Unidas Podemos ha sido el turno de palabra de Vox. Su portavoz, Rocío Monasterio, no ha hablado de residencias en su pregunta a la presidenta autonómica, pero esta sí que ha sacado el tema. Aunque el martes los de Monasterio decidieron retirar la petición para constituir una comisión de estudio sobre estos centros de mayores, Díaz Ayuso todavía se ha mostrado algo molesta con el impulso a la iniciativa.

"Desconozco por qué cuando quedan cuatro meses para que acabe la actividad parlamentario ustedes se han puesto a darme lecciones de humanidad", ha lanzado Díaz Ayuso en el pleno, saliendo al paso de las críticas que articuló Vox el martes pasado contra el PP. "He revisado cuántas preguntas me ha realizado usted sobre residencias en este pleno desde que soy presidenta: cero", ha abundado, para añadir: "No sé a quién le falta humanidad".

Fuentes de Vox han negado la mayor posteriormente y han asegurado que desde que gobierna la también presidenta del PP de Madrid han presentado 282 iniciativas sobre residencias. "En los últimos cuatro meses de legislatura, no, señora presidenta. Llevamos desde el principio de legislatura intentando que se sepa la verdad de las residencias", ha corregido también Juan Lobato, portavoz del PSOE, las palabras de Díaz Ayuso durante el pleno.