Tres detenidos por introducir 1.380 kilos de hachís procedente de Marruecos en Cataluña mediante falsos barcos pesqueros

Detenim tres homes per introduir 1.380kg d’haixix amagats en falses embarcacions pesqueres al port de Les Cases d’Alcanar, amb l’objectiu de no ser detectats per les forces policials. Dos dels detinguts no tenien cap antecedent per tràfic de drogues https://t.co/xoI6ZMm1As pic.twitter.com/IhWfIr7MZR