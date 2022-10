Scarlett Johansson confiesa que se ha sentido sexualizada desde muy pequeña: "Me convertí en un objeto"

La actriz Scarlett Johansson se ha sincerado sobre cómo se ha sentido personalmente a lo largo de su carrera profesional, que comenzó cuando ella tenía tan solo once años, edad con la que se convirtió en la protagonista de la película Manny & Lo, en 1996.

A pesar del gran éxito que siempre ha tenido, Johansson ha confesado en el podcast Armchair Expert que durante mucho tiempo se ha sentido como un objeto. La actriz considera que ha sido sexualizada desde los inicios de su carrera, es decir, cuando todavía era muy pequeña.

"Me convertí en una especie de objeto y me encasillé en una forma en la que sentí que no recibía ofertas de trabajo para las cosas que quería hacer", ha asegurado, dando a entender que también temió por su futuro profesional.

Además, ha afirmado que tuvo que enfrentarse a esa sensación para poder continuar: "Recuerdo que pensé: 'creo que la gente piensa que tengo 40 años'. De alguna manera dejó de ser algo deseable y algo contra lo que estaba luchando".

Su papel como protagonista en Lost in Translation, en la que actuó junto a Bill Murray, fue el detonante para que se sintiese "encasillada" mientras era únicamente una adolescente.

"Creo que todo el mundo pensaba que era mayor y que llevaba mucho tiempo actuando, me encasillaron en esta extraña cosa hipersexualizada", ha asegurado la actriz.

Llegó a pensar que su carrera "había terminado" por los "papeles que había interpretado", ya que tuvo que representar a un personaje cinco años mayor que ella, lo que le terminó dando miedo: "En cierto modo, pensaba: '¿esto es todo?' Atribuí mucho de eso al hecho de que la gente pensaba que era mucho, mucho mayor".

A pesar de ese sentimiento, la directora afirma que ahora ve que ahora "parece que se les permite ser todas estas cosas diferentes. También es otra época. Ya no se nos permite encasillar realmente a los actores, por suerte, ¿no? La gente es mucho más dinámica".