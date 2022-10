La sincera confesión de Joaquín a Rosario sobre el sexo, el dinero y la fama: "Se te puede ir la cabeza, me creía que era Michael Jackson"

Rosario Flores fue la protagonista de la segunda entrega de Joaquín, el novato. En esta ocasión, la artista trató de convertir a Joaquín en una estrella de la canción.

Sin embargo, antes de entrar al estudio de grabación, e incluso de asistir a la prueba de sonido de la cantante, ambos tuvieron una charla de lo más jugosa.

En ella hablaron del dinero, de la fama y de los entresijos, no solo del mundo de la música, sino también del mundo del fútbol.

"En el futbol hay una leyenda que dice que no podemos 'echar un kiki' antes de los partidos. A mí me ha venido de categoría siempre. ¿En la música esto cómo va?", cuestionó el entrevistador. "Yo no sé los cantantes hombres, pero a las mujeres nos viene hasta bien, porque cogemos más energía. Había un cantante mexicano que decía que los hombres no podían porque se les bajaba un tono, pero, la verdad, no tengo mucha noción sobre eso", respondió sincera Rosario.

Entonces, Joaquín intervino: "A nosotros nos concentran. Antiguamente, decían que era para que no tuviéramos relaciones sexuales, ahora es para que descansemos. Como todos tenemos familia y niños, para que no nos despertemos por la noche", reveló.

Además, también hablaron de la fama, de la que ambos saben bien, ella por ser hija de Lola Flores, y él por ser futbolista de élite desde joven. "Yo siempre me he movido por mi felicidad y la de los míos, he tenido la oportunidad de jugar en grandes equipos ganando el doble y el triple, pero no iba a ser feliz. Siempre he ido donde iba a estar a gusto y feliz. Puro conmigo mismo. He tenido la oportunidad de crecer como futbolista, pero no he querido porque no me veía", reconoció Joaquín.

Además, contó qué significó para él ganar tanto dinero: "Empiezas a ganar dinero muy joven y se te puede ir la cabeza. No te voy a decir que me creía el rey del mambo, pero tuve una época que sí me creía que era Michael Jackson. Es verdad que yo siempre estuve pegado a mi familia, somos muchos hermanos y al poco tiempo conocí a mi mujer y tenía una base, pero es muy difícil. Te ves con fama, viviendo la vida, con el bolsillo lleno, un coche y rodeado de chavalas y es normal...".