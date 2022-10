Elon Musk saca a la venta un perfume con un aroma extraño por 104 euros

Puede sonar a bromar, pero no lo es. El multimillonario Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, ha optado por una particular diversificación de su negocio y ha comercializado un perfume con un aroma inusual: 'Cabello quemado' ('Burnt hair', en inglés). Se trata de la última excentricidad del físico y empresario que ha puesto a la venta esta colonia, a través de la página web de su empresa de excavación e infraestructuras, The Boring Company, por 104 euros cada frasco.

Musk anunció el pasado domingo en Twitter el producto, que fue calificado por The Boring Company como "esencia del deseo repugnante", y posteriormente ha ido compartiendo las ventas a través de la red social. "Estoy deseando leer las historias en los medios sobre la venta de 'Cabello quemado' por un millón de dólares", escribió el empresario.

"Con un nombre como el mío, entrar en el negocio de los perfumes era inevitable. ¿Por qué lo evité durante tanto tiempo?", se ha preguntado el multimillonario en Twitter, que ha calificado el producto como "la mejor fragancia del planeta".

El físico ha alimentado las expectativas ante el perfume, que ha descrito como "para todos los géneros", con sus comentarios. "Sé el cambio que quieres en el mundo", ha animado en Twitter, donde ha añadido que la colonia se puede pagar en dogecoins -una criptodivisa derivada del bitcoin que usa como mascota un perro shiba inu procedente de un meme de Internet sobre el que Musk se ha pronunciado en otras ocasiones.

No se trata del primer producto inusual que el propietario de SpaceX pone a la venta. En 2018 lanzó 20.000 lanzallamas por 500 euros cada uno, que se vendieron en pocas horas y que le reportaron unos ingresos de 10 millones de dólares para la compañía. Dos años después, comercializó unas botellas de tequila exclusivas a 210 euros y agotó las existencias en dos horas.