La retirada de la comisión de residencias que registró Vox marca el pleno de la Asamblea

La Asamblea de Madrid vuelve a ser este jueves el epicentro de la actualidad política regional. La sesión plenaria de este jueves traerá el encuentro de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz de Vox en la Asamblea regional, Rocío Monasterio, 48 horas después de que esta formación retirara su petición para conformar una comisión de estudio sobre las residencias en la Cámara.

El impulso de este iniciativa, que se produjo a principios de este mes tras casi un año registrada, no gustó nada ni a la jefa del Ejecutivo ni a los 'populares': sostuvieron que ese órgano era un "sinsentido" y solo iba a servir para "retorcer el dolor de las familias" y anunciaron que no participarían en ninguna sesión si Vox conseguía conformar la comisión con el apoyo de la izquierda.

Esta presión surgió efecto porque Vox acabó retirando su propia iniciativa el pasado martes, aunque no sin cargar contra la actitud del partido que soportan desde el parlamento. "Al PP le falta humanidad y a la izquierda le sobra rencor", esgrimió Monasterio.

Más allá de las palabras gruesas de ida y vuelta, lo cierto es que la relación entre PP y Vox en la comunidad es estable. Ambas formaciones ya están hablando sobre los presupuestos autonómicos para 2023 y es previsible que este jueves voten juntas en la Asamblea una nueva bajada fiscal impuestos, la que representa elevar un 25% de la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos.

Entra dentro del guion que los tres grupos de izquierda, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, se opongan a la tramitación de esta medida, así como que afeen a Vox el haber desistido en la formación de la comisión. Aunque a la oposición no le satisfacía del todo, porque apuestan por un órgano de investigación que de hecho volverán a pedir este jueves de forma conjunta, la retirada no ha gustado nada en estas filas.

Pero no solo Vox ha salido tocado tras su cambio de criterio, porque la oposición no olvida las declaraciones que hizo el vicepresidente Enrique Ossorio sobre la comisión. Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos pidieron su reprobación, pero esta fue bloqueada el lunes por la mayoría que tiene el PP en la Mesa de la Asamblea y de momento no parece que se vaya a votar en el pleno. Los grupos de izquierda esgrimen que esta decisión obedece a motivos políticos, cuando la Mesa solo puede guiarse por criterios jurídicos, y están estudiando si es posible iniciar acciones legales contra esta resolución.