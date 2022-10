Más Madrid propone que ningún alto cargo de la región cobre más que Pedro Sánchez

Más Madrid registró este martes una proposición no de ley (PNL) en la Asamblea de Madrid para limitar los sueldos de los altos cargos de la Comunidad. En concreto, la formación que lidera Mónica García quiere que en la región no haya dirigentes públicos que cobren más que el presidente del Gobierno de España, cuyo salario anual se sitúa este año en torno a los 84.000 euros, aunque está previsto que aumente en 2023.

García, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este martes, señaló que según los cifras que maneja su partido en estos momentos hay 114 altos cargos que perciben más dinero por su trabajo que Pedro Sánchez. Entre ellos citó a la presidenta Isabel Díaz Ayuso (103.090,32 euros), al vicepresidente Enrique Ossorio (112.351,56), que también es portavoz del Ejecutivo y consejero de Educación; y al responsable de la cartera de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (100.556,52).

Las retribuciones de los dirigentes públicos han saltado a la primera plana de la actualidad tras la publicación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, que contempla una subida del 4% del sueldo de Sánchez y los ministros. En el caso del presidente, su retribución pasaría de 86.542,08 euros a 90.010,20 euros.

Díaz Ayuso cargó contra esta decisión porque, según resaltó, "estamos en un problema económico sin precedentes". "Yo no tengo Falcon, a mí nadie me paga mi domicilio, etc...", justificó, aludiendo también que las retribuciones de los dirigentes autonómicos tienen en cuenta indicadores como la población de cada comunidad o su PIB. La jefa del Ejecutivo madrileño también afirmó que no entra en sus planes un aumento de sueldo de ella misma y los consejeros, nóminas que llevan años congeladas.

"Nosotros hemos puesto una iniciativa, en la que supongo que estarán de acuerdo los señores del Gobierno, para que no haya ningún dirigente del Gobierno ni ningún alto cargo que cobre más que presidente del Gobierno de España", remarcó Mónica García.

"Podemos asumir que, por un principio de coherencia, si el salario que cobra el presidente del Gobierno de España es excesivo para la responsabilidad de la segunda autoridad política del Estado, el mismo salario será excesivo para cualquier cargo público de equivalente o inferior responsabilidad política e institucional", recoge la exposición de motivos de la propuesta de Más Madrid.

La PNL de la formación apuesta por establecer en el próximo proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid, que ya está siendo negociado por PP y Vox, un límite a cualquier salario dependiente de tales presupuestos que haga que ningún cargo político cobre de los presupuestos autonómicos cantidades superiores a las consignadas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 para la retribución del presidente del Gobierno de España.

La iniciativa tendrá que ser calificada por la Mesa de la Asamblea en los próximos días y si supera este trámite irá al pleno para ser debatida y votada por los diputados.