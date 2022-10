Un examigo de Tom Brady se burla en redes de su divorcio con Gisele Bündchen

El cacareado divorcio entre Tom Brady y Gisele Bündchen, a pesar de que todavía no es oficial sino que se sabe que ya no viven juntos y que la modelo ha acabado cansadísima de que el quaterback anteponga su ya de por sí larga y exitosa carrera a su familia, está sacando a la luz viejas rencillas. Y esta tiene como protagonista a Antonio Brown, excompañero de equipo de Brady.

El exjugador de los Buccaneers se ha aprovechado del mal momento, tanto deportivo pero sobre todo personal, del mejor jugador de fútbol americano de todos los tiempos para lanzarle una burla hiriente a través de su cuenta de Twitter, adjuntando únicamente la portada de un libro infantil.

Papá ya no vive aquí: un libro sobre el divorcio es el título, en cuya portada además Brown ha incluido las caras de los personajes de la historia, con él mismo viendo, desde dentro de la casa, cómo se va el personaje del padre, que lleva además las marcas en los pómulos que Brady utiliza en el campo, mientras Bündchen se queda en casa con la hija.

Multitud de emoticonos sonrientes pueblan los comentarios, si bien es cierto que otros tantos aficionados se lo han tomado como una completa falta de respeto a un momento difícil en la vida del siete veces ganador del Super Bowl, quien fue su colega y compañero de equipo tanto en los New England Patriots como en los Tampa Bay.

Sobre todo, además, porque le han recordado a Brown que Tom Brady intercedió por él en los Buccaneers para que siguiera siendo parte de la franquicia en el año 2020. Y no por un motivo menor, sino en mitad de las acusaciones de agresión sexual que recibió Brown por parte de una de sus exparejas, llegando incluso a vivir en casa de Brady mientras resolvía sus constantes problemas.

Sin embargo, a raíz de un incidente en un partido contra New York Jets, Brown afirmó que no solo Brady no había sido nunca su amigo sino que que le había utilizado. "Para mí, un amigo es aquel que te cubre las espaldas. ¿Por qué debería considerar a Tom Brady mi amigo? Él únicamente me necesita en el campo para que atrape sus pases, pero eso no es ser mi amigo, es que me necesita para su éxito personal", afirmó.