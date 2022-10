Zoe Mba Bayona, exparticipante de La isla de las tentaciones, tuvo que ser operada de urgencia este martes tras sufrir una aparatosa caída en su casa.

La influencer tuvo que pasar por el hospital al tropezarse con una cortina en su domicilio, tal y como contó ella misma a través de Instagram. La joven ya caminaba con muletas por una primera caída que había sufrido unos días atrás.

"Me acabo de caer heavy, o sea, ¿más cosas me pueden pasar? He pisado la cortina con la muleta y ya os podéis imaginar cómo y dónde he acabado... Suerte que esta tarde voy a la revisión, a ver qué me dice el médico. Espero que siga bien y no me lo haya empeorado", explicó Zoe. Sin embargo, no fue así.

Zoe comparte los detalles de su operación de tobillo. INSTAGRAM / @ZOEMBAYONA

En el centro de salud le informaron que su lesión en la pierna izquierda había empeorado y que, por ello, tendría que pasar ese mismo día por el quirófano.

"Finalmente, me operan el tobillo. Al parecer es más grave de lo que parecía, y para mi mejor recuperación y desarrollo me han recomendado operarme", añadió en sus stories.

Unas horas después, la pareja de Josué Bernal contó que les "echaban" del hospital, lo que indica que ya habría recibido el alta hospitalaria. Asimismo, contará más detalles en su perfil de Instagram y en su canal de Mtmad.