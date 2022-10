Tras la entrevista a Carmen Machi y Laura Galán este martes en El Hormiguero (que presentaron su nueva película, Cerdita, que se estrena el 14 de octubre en cines), Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad.

María Daban, Rubén Amón, Juan del Val y Miguel Lago ocuparon sus puestos en la mesa del programa de Antena 3 para repasar con el valenciano las últimas noticias.

Uno de los temas que trataron fue el tuit de Iker Casillas que ha levantado bastante polémica: "Es la reacción de la sociedad traducida en las redes. Ha intervenido hasta el Consejo Superior de Deportes…", comentó Amón.

"Me inquieta el tabú que sigue vigente en el mundo del fútbol, que un deportista no puede decir que es gay", añadió el periodista. "En la CNN estuvieron ayer siete minutos hablando de esto, a mí el tuit me parece muy desafortunado", señaló Dabán.

Del Val aseguró que "no sé si ha sido desafortunado o no, probablemente sí, pero llevarlo a un linchamiento público es lo que me parece totalmente desproporcionado".

Miguel Lago en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Nos tenemos que acostumbrar a que alguien haga bromas incluso de mal gusto", añadió el escritor. "Si Miguel Lago tiene un show políticamente incorrecto...", destacó el presentador.

El cómico le contestó que "hay que diferenciar el humor de la burla. Yo hago comedia en condiciones de seguridad y lo explico: Cuando ves a un piloto en la Fórmula 1 que va a 300km/h y nadie le dice que va como un loco y que va a matar a alguien".

"Y es porque se han dado las condiciones de seguridad para que corran lo más rápido posible. Del mismo modo, los humoristas profesionales hacemos humor en el circuito. Yo hago humor a 300km/h", explicó el colaborador del programa.

Se refirió a Twitter diciendo que la red social "no es un circuito, es otra cosa. Dejen a los humoristas hacer humor y hagamos humor pasándonos de la raya, porque esa es nuestra obligación. Estar en la línea y, a veces, pasarnos", concluyó Lago.