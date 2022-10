El periodista de guerra y el gato con botas

Estoy sentado en el bar del Mercado Central. Los mercados se disfrazan de bares para sobrevivir y no convertirse en trasteros, gabinetes de fisioterapia o dentistas. Me acuerdo de una chica que vino a vivir aquí cerca y a la que ayudamos a hacer la mudanza. La conocí en clase porque hice un máster. Era necesario cambiar de aires y no quedaba otro camino. Aquello parecía un gran hermano: mucha convivencia, emociones intensas, fricciones, competición, compañerismo, responsabilidad y diversión.

Los profesores cambiaban cada tres días. Algunos venían de Barcelona y otros de Madrid. Ha pasado el tiempo y me acuerdo de muy pocos. Hay una frase que resuena en las conferencias de motivación que dice: “la gente no se acordará de lo que dijiste, pero sí de cómo le hiciste sentir”. Mientras escucho el cuchillo inapelable del carnicero, creo que, en mi caso para mal, la frase tiene algo de razón.

Me acuerdo de que un profesor, periodista sabio, trabajador, discreto y educado, nos dio el siguiente consejo: cuando te pidan una, trae dos. Cuando te pidan dos, trae tres. Desde entonces lo aplico siempre, no solo al periodismo y, cuando puedo, intento enseñarlo. Es una actitud vital maravillosa. Esto, sin embargo, no cumple del todo lo que afirma la sentencia de la que hablábamos antes.

Un superhéroe que no tiene tiempo para bajar un gato de un árbol no sirve para el oficio.

A mí me hizo sentir mal un periodista y fotógrafo famoso de los que van a la guerra. Vino, habló, soltó su discurso lleno de verdades irrefutables, subió el listón de la exigencia, habló de integridad y de muchos otros asuntos en los que tenía toda la razón y en la que su actitud era admirable. Mostró fotos impresionantes, criticó gobiernos e instituciones internacionales, contó historias emocionantes de víctimas y supervivientes. Su clase fue un éxito.

Este tipo de personas arrastran una leyenda con zonas oscuras, una fama de dureza y ternura y un pequeño ejército de admiradores. Al acabar su clase, como hacían todos los profesores, nos dejó alguna referencia documental y, a petición de algún alumno, un correo electrónico, pero nos dijo: “no me llaméis, ni me pidáis entrevistas, ni me propongáis nada. No os atenderé porque no tengo tiempo y estoy harto de que me pasen estas cosas”. En ese momento, como en el cuento del gato con botas, el gigante se convirtió en ratón. Su frase me pareció el retrato fiel de un cínico y jamás volví a interesarme en su obra, en su premios, en sus dogmas, en sus amigos ridículos y en sus historias de abuelo Cebolleta. Un superhéroe que no tiene tiempo para bajar un gato de un árbol no sirve para el oficio.