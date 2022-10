Tu horóscopo diario: miércoles 12 de octubre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 12 de octubre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Este será para ti un día lleno de inquietudes y de gran vitalidad, ideal para salir, relacionarte y vivir todo tipo de aventuras, sin duda mejor que para quedarse en casa y plantearse un día familiar y tranquilo. De todos modos, sin que importe mucho como lo planifiques, estás ante un día agradable y feliz, en el que todo va a ir bien.

Tauro

Los astros te favorecen y te ayudarán a vivir con placer y felicidad este día festivo. Suerte en el amor o, en su caso, en la vida íntima, hoy las relaciones con tus seres más queridos te van a proporcionar grandes satisfacciones. Pero también será un día estupendo para viajar o para recibir a alguien que vendría desde muy lejos.

Géminis

Te espera un día de gran actividad, tanto intelectual como física, un día de movimiento, ideal si tienes que viajar o para hacer cualquier tipo de excursión o deportes al aire libre. Pero también será un día excelente para estudiar, investigar, escribir y en general realizar cualquier tarea de tipo intelectual. Todo menos estar pasivo.

Cáncer

El día se moverá para ti entre la luz y la oscuridad, entre las reflexiones y sentimientos positivos, pero que se alternarán con algunos bajones y una agobiante sensación de sentirte bloqueado o paralizado. Una vez más tus temores inconscientes luchan por salirte al paso y parar tu vida. Naturalmente, ¡no se te ocurra hacerles caso!.

Leo

Quizás no te salga un día todo lo bueno que esperarías, o te merecerías. La Luna y otros planetas se hallan disonantes y vas a encontrarte con problemas o turbulencias inesperadas, ya sea en la familia y el hogar o en cualquier otro ámbito en el que hoy tengas un particular interés. Hay riesgo de tensiones y discusiones familiares.

Virgo

No afrontarás este día con un espíritu muy positivo, te preocupan muchas cosas relacionadas con el trabajo y tienes bastante tensión porque debes tomar decisiones importantes a muy corto plazo. Pero tienes que calmarte, todo saldrá bien y al final podrás superar todos estos problemas laborales mucho mejor de lo que creías.

Libra

Este es un día estupendo para que puedas hacer algo que deseas desde hace bastante tiempo, pero que hasta el momento no te había sido posible, ya sea algún viaje muy deseado, alguna actividad de tipo artístico, o simplemente, dedicar el día a estar con esa persona a la que amas y con quien has logrado encontrar al fin la felicidad.

Escorpio

Hoy los astros no estarán muy por la labor, La Luna y otros planetas se hallarán disonantes con Escorpio y, a consecuencia de ello, el día no va a salir todo lo bien que a ti te gustaría. Se presentarán problemas inesperados que podrán arruinar los planes o ilusiones que tenías para hoy, pero solo es una tormenta de verano, nada más.

Sagitario

Aprovecha este día para ser feliz y hacer las cosas que más te gustan, ese es tu deseo y vas a tener la oportunidad de llevarlo a cabo. El Sol y otros planetas benéficos te van a aportar sus mejores influjos y te ayudarán a que tus deseos se hagan realidad. Es el momento de moverte y tomar iniciativas, la suerte hará que estas florezcan.

Capricornio

El amor te podría dar un disgusto en el día de hoy, ve con prudencia y no te tires a la arena si no ves las cosas muy claras. Una ilusión que ha nacido en tu corazón recientemente puede no ser tan real como crees, y si no vas con pies de plomo hay riesgo de que te lleves un doloroso desengaño. No te fíes de todo lo que ves por fuera.

Acuario

No debes inquietarte o martirizarte, la vida te va a hacer justicia y todos los grandes sacrificios que ahora estás haciendo no van a quedar sin recompensa. A veces las cosas tardan más de lo esperado o cuestan mucho más trabajo de lo que en principio habíamos previsto, pero el destino está en deuda contigo y no te va a abandonar.

Piscis

Este puede ser un día un poco triste, incluso si no hay razón para ello. Estarás muy sensible y con tendencia a mirar o darle más importancia al lado malo, en lo que se refiere a los sentimientos. Esperabas una gran alegría en el amor o en el ámbito familiar que aún no ha llegado, pero nada se ha perdido, tendrás tu oportunidad.