La defensa de Alessandro Lequio a José Ortega Cano: "Fue el grito de un hombre que se niega a pasar la última página de su vida"

Las declaraciones de José Ortega Cano en El programa de Ana Rosa siguen dando que hablar. Sobre ellas se han pronunciado desde el presentador Joaquín Prat hasta la hija de Ana María Aldón, Gema. Y, un día después del escándalo, lo ha hecho también el tertuliano Alessandro Lequio.

"Lo vi totalmente sobrepasado por las circunstancias, de hecho, fue incapaz de leer un papel y por eso no se le puede reclamar el poco acierto en las palabras improvisadas. Las palabras no fueron desagradables, fueron surrealistas, nadie se puede sentir ofendido", ha defendido Lequio.

Según el colaborador de televisión, el torero está siendo víctima de la falta de compasión: "Fue el grito de un hombre que se niega a pasar la última página de su vida. Estamos hablando de un hombre con unos orígenes muy humildes, que de niño no pudo ir al colegio, que ha tenido una vida muy dura que le ha ido dejando de plaza en plaza, que ha sufrido la muerte de su mujer y los problemas derivados empezando por el alcoholismo, el trágico accidente y el paso por la cárcel, si todo esto no provoca un mínimo de compasión es que no se tiene corazón".

De esta manera, el italiano ha sido una de las personas que se han puesto del lado del diestro, que ha pedido disculpas por su actitud en la entrevista con Ana Rosa Quintana, a quien le confesó que Ana María Aldón ya no está enamorada de él, pero que su semen "es de fuerza" y que, por ello, iban a ir "a por la niña".

"No soy persona de decir este tipo de cosas y estaba nervioso, pero lo dije sin mala fe y pido disculpas a todos los que se haya molestado", ha dicho Ortega Cano a raíz del revuelo que causó su intervención. "No lo tenía pensado. Lo hecho, hecho está, pero pido disculpas", se ha justificado.