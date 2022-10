La sorpresa de Anabel Pantoja a 'Sálvame': "Yo creo que se quedaron a cuadros"

Pocos días después de reaparecer en las instalaciones de Mediaset, Anabel Pantoja se ha pasado por la redacción de Sálvame para dar una sorpresa a los que fueran sus compañeros de trabajo.

La influencer se sentó el pasado sábado en el Deluxe, donde habló de cuestiones como la maternidad, su relación con Yulen Pereira o su pasado matrimonio con Omar Sánchez. Hacía siete meses que no pisaba el plató, y parece que se quedó con ganas de más.

Sus excompañeros en Sálvame, programa que decidió abandonar tras una larga temporada como colaboradora, agradecieron su compañía. Y este martes lo han hecho los redactores del programa, que han recibido la inesperada visita de la exconcursante de Supervivientes.

Anabel Pantoja comparte su visita sorpresa a la redacción de 'Sálvame'. INSTAGRAM / @ANABELPANTOJA00

La influencer ha grabado el reencuentro con los periodistas a través de sus stories de Instagram. "Yo creo que se quedaron a cuadros. Aquí hay gente maravillosa y aunque cumplen su trabajo y hay veces que me tocan las castañuelas, les tengo muchísimo cariño", ha expresado.

Se desconoce si la sobrina de Isabel Pantoja volverá a Sálvame, aunque está claro que una parte de su corazón está en Mediaset. "Ayer volví a bailar después de 7 meses, fue raro y bonito a la vez. No sé cuándo nos volveremos a cruzar, pero me quedo con todo lo que aprendí, me divertí y, aunque cueste, sí, fui feliz", escribió en Twitter tras pisar el Deluxe.