Batet reniega de los presupuestos de Giró y promete que Junts será "más activo que nunca ante un gobierno más débil que nunca"

La réplica de Junts Per Catalunya a las llamadas a la responsabilidad de Pere Aragonés esta mañana para aprobar los presupuestos, ha sido rápida y contundente. En una rueda de prensa en el Parlament, el presidente del grupo parlamentario de JxCat, Albert Batet, ha afirmado que aunque un conseller de Junts, Jaume Giró, empezó a elaborar el presupuesto, "al final, estas cuentas corresponden a un gobierno de coalición que ahora no existe" y que “no son las que Junts haría si gobernara en solitario”.

En este contexto, Batet ha replicado a Aragonès que "antes de hablar de presupuestos, hay que hablar de la cuestión de confianza", para rematar insistiendo en que si ésta "no es posible", entonces "le corresponde convocar elecciones".

Batet ha seguido incidiendo en ese aspecto y ha afirmado que "la realidad es dura y solo tiene el apoyo de 33 diputados". "De los diputados que le votaron en la investidura, hay más en la oposición que apoyando al Gobierno", añadió. Sin embargo, Batet ha evitado referirse a la situación en términos de legitimidad como ha expresado la presidenta de Junts, Laura Borràs.

Govern débil

La debilidad del Govern ha sido uno de los puntos principales de la intervención de Batet, y ha garantizado que JxCat será "más activo que nunca frente a un gobierno más débil que nunca". Defendió que harán una oposición "constructiva y proactiva" y que actuarán "con exigencia y con responsabilidad" y "en defensa de la solvencia y la independencia".

Respecto al compromiso del nuevo ejecutivo sobre la independencia, Batet ha afirmado que las incorporaciones al Govern de consellers como Joaquim Nadal o Gemma Ubasart, "demuestra que su apuesta no es la independencia ni el mandato del 1-O".