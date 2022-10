Gema, hija de Ana María Aldón, reacciona a las palabras de Ortega Cano: "Mi madre no es un útero, es una persona humana"

El regreso de Ana Rosa Quintana a su programa causó muchas expectativas y dejó muchos titulares, pero no solo por la vuelta de la periodista, sino por los bombazos que tenían preparados, como la entrevista de Ortega Cano, que llamó enormemente la atención por sus inapropiadas palabras.

"Te quiero, cariño. Te prometo una cosa. Todavía mi semen es de fuerza. ¡Vamos a por la niña!", dijo el torero a cámara para dirigirse a Ana María Aldón, de la cual aseguró minutos antes que ya no estaba enamorada de él.

Esto causó un gran revuelo, y el diestro se pronunció para pedir disculpas al programa por sus declaraciones. "Es una broma que no tenía preparada, lo siento", comentó.

Gracias Ortega Cano por darnos el momento televisivo más surrealista (y bochornoso) del año #BienvenidAR pic.twitter.com/xPcvXtur7N — M 📺 (@casasola_89) October 10, 2022

Estas palabras no han gustado a algunos, entre ellos, a Gema Aldón, hija de Ana María, quien ha entrado en directo este martes en Sálvame para mostrar su opinión más sincera.

"Cuando dijo eso no me lo podía creer. Mi madre no es un útero, es una persona humana", ha declarado, tajantemente. "Pero, después, pensándolo fríamente, me da mucha pena por el deterioro".

"[Ortega Cano] hace 10 años no era el mismo que era ahora", ha asegurado. "Me da rabia lo que ha dicho de mi madre. Pero creo que ni siquiera era consciente de lo que decía ni la repercusión que iban a tener sus palabras".

"Es un comentario supermachista que, si fuera hace 10 años, se le habría lapidado. Pero después de todo lo que ha pasado...", ha reiterado Gema Aldón, refiriéndose a su deterioro y todo lo que ha vivido el torero.

"No he tenido el valor de preguntarle a mi madre por la entrevista", ha dicho también. "Sigo teniendo ganas de que esto se termine, porque no va a llegar a ningún lado, y ganas de que mi madre sea feliz", ha añadido, para repetir sus ganas de que se separen.