El bulo de que Iker Casillas ha perdido casi tres millones de seguidores después de publicar en Twitter que es gay

El pasado domingo se hizo viral un tuit publicado en el perfil de Iker Casillas en el que se leía lo siguiente: “Espero que me respeten: soy gay”. Ese mismo día, el futbolista aseguró también a través de su cuenta de Twitter que había sido hackeado y pidió disculpas a sus seguidores y “más disculpas a la comunidad LGTB”.

Tweet de Iker Casillas Maldita

Sin embargo, han llegado al chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319) varias publicaciones de Twitter que aseguran que Iker Casillas ha perdido casi tres millones de seguidores en la red social del pájaro azul, pasando de 12,3 a 9,6 millones de seguidores tras la publicación del tuit en el que supuestamente confirmaba su homosexualidad.

Los seguidores de Casillas antes y después del tweet 💀 pic.twitter.com/EtkHdLA7fc — . (@lisbett_fcb) October 9, 2022

Casillas no tenía el futbolista no tenía 12,3 millones de seguidores en esta red social el 9 de octubre de 2022 y tampoco hay constancia de que hubiera alcanzado esta cifra de seguidores con anterioridad a lo largo de 2022, como se puede comprobar al consultar las publicaciones archivadas en el archivo online de Wayback Machine.

Además, a 11 de octubre de 2022, los seguidores del futbolista en Twitter no solo no se han reducido, sino que han aumentado respecto al 9 de octubre

Tweet de Iker Casillas Maldita

Por tanto, no es cierto que Iker Casillas haya perdido alrededor de tres millones de seguidores en Twitter después de que apareciera en su perfil en esta red social un tuit en el que supuestamente decía ser gay.