La escritora Pat Casalà sufrió el pasado mes de septiembre un delito de suplantación de identidad en Instagram y, muy a su pesar, se ha visto obligada a crear un nuevo perfil, pues asegura que la red social no está lo suficientemente preparada para hacer frente a este tipo de casos. Ahora, pide que se trabaje mejor frente a estas situaciones no solo por ella, sino también por el resto de víctimas. "A raíz de lo que me ha pasado he investigado y hay muchísima gente en mi situación, pero nadie dice nada", cuenta a 20minutos.

La autora comprobó el pasado 21 de septiembre que no podía acceder a su cuenta, ya que la habían hackeado. Desde entonces, ha movido cielo y tierra para recuperarla, pero no ha sido posible. Asegura que hay una escala de delitos similares que no están controlados y que, en su caso, se ha sentido totalmente desprotegida.

"El hacker ha quedado impune para acceder a toda la información de los mensajes directos, chatear con la gente que me sigue (haciéndose pasar por mí), hackearlos a ellos también y 'timar' a algunos de ellos mientras yo tengo que empezar de 0 otra vez en una cuenta donde Instagram me bloquea constantemente aduciendo que molestó a la comunidad", cuenta.

Así lo relata, con más detalle, en su blog: "Recibí un millar de mensajes avisándome de la situación. Mis amigos, conocidos y personas a las que tenía en mis perfiles de otras redes sociales me escribieron, todos me mandaban fotos de lo que estaba ocurriendo. Hablé con Meta Business, entre otras cosas yo solía pagar algún que otro anuncio y mi tarjeta de crédito estaba asociada a la cuenta que comparten Instagram y Facebook. ¿Me ayudaron? ¡No! Me dijeron que ellos eran Meta y no Instagram".

Casalà lamenta la poca efectividad de las denuncias en la plataforma: "He conseguido que Instagram reciba más de un centenar de denuncias de mi cuenta por suplantación de identidad, pero la red sigue diciéndome que no la cerrará y que yo no la puedo recuperar porque no soy capaz de demostrar mi identidad (todo lo que te ofrecen para hacerlo es grabar un selfie a su plataforma con sus normas: giras la cabeza a la derecha, giras la cabeza a la izquierda y lo mandas). La consecuencia es que mi cuenta sigue abierta, con usurpación de identidad, e Instagram dice que no la va a cerrar porque no incumple ninguna norma".

Tras exponer su caso a la Policía, la única respuesta que recibió fue que tienen "las manos atadas por falta de legislación", y le aconsejaron que contratara a un informático para recuperar la cuenta. Por ello, pide que su caso se difunda, pues puede ayudar a más gente: "No podemos quedarnos a esperar a un lado, sin encontrar la manera de llegar a la gente que nos sigue".