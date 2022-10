Paloma Bravo: "La proporción de geriatras en función de la cantidad de población mayor es clave"

En Una historia de amores (Contraluz), Paloma Bravo narra lo que ocurrió desde que le diagnosticaron una enfermedad terminal a su padre, Julián Bravo —uno de los precursores de la publicidad moderna— hasta días después de su muerte. Pero, como la propia autora cita, "lo personal es político", y se sirve de esa vivencia para reflexionar sobre la infantilización de las personas mayores, el amor o la importancia de las palabras que elegimos.

¿Qué la lleva a compartir algo tan íntimo?Intentaba averiguar si podría vivir sin mi padre cuando entendí que eran sus valores los que hacían que lo quisiera tanto, por lo que los recopilé en este libro. Además, quería hablar de la enfermedad y de la dignidad en los mayores. Hay que contar ciertas cosas que nadie está contando y, aunque pueda ser más duro, al hacerlo desde la primera persona tiene mayor impacto. Cuando mi padre enfermó, no sabía lo que implicaba acompañar a un enfermo terminal al que no le puedes dar esperanza. Es un camino largo y difícil, en el que mucha gente se aleja. Nosotros elegimos que él estuviera bien, aunque tuve que pedir ayuda profesional. Está bien que se sepa que esas cosas pasan y que se sale, pero hay que exigir en los servicios públicos o privados el cuidado que se necesita.



Insiste en que el sistema alarga la vejez, pero no la vida. ¿Cómo cambiar esto?La proporción de geriatras en función de la cantidad de población mayor es clave. Además, en un mundo de culto de la imagen y de un individualismo feroz, no nos escandaliza que haya empresas que prejubilen a los 50, cuando sigue habiendo muchísimo talento. Se habla de diversidad de género, de tallas... y creo que esa diversidad se debería llevar a la edad en los equipos de trabajo. En el Estado necesitamos reorganizar las prioridades: tal y como está la pirámide de la población, poniendo el foco en cómo se cuida y acompaña a los mayores, porque cuando empieza esa parte de la vejez, que no es cuando te dan el carné de descuentos, sino cuando empiezas a verte más frágil... no eres un idiota, sino la misma persona que eras, y mereces respeto.



Es muy incisiva con el trato que se dio a los ancianos durante la pandemia.

Mi madre, que tiene 82 años, decía que era "eugenesia pura". Se asumió que los mayores no se enteraban y se decía "solo mueren los de 80, no pasa nada. Si un familiar tuyo de 80 enferma, no lo lleves al hospital, porque no lo vamos a admitir". Es una barbaridad salvaje. Con esas palabras, les estaban diciendo a los de 80 que estaban condenados y, lo que es peor, que no importaban. Eso sí, cuando viene una campaña electoral, empezamos a hablar de las pensiones.