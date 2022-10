Unidas Podemos pide al Congreso una codena de los cánticos del colegio mayor Elías Ahúja

Unidas Podemos está recabando apoyos del resto de grupos parlamentarios para intentar que el Congreso de los Diputados apruebe una declaración institucional de rechazo a los gritos de los residentes del colegio mayor Elías Ahúja a las del Santa Mónica, “cánticos machistas que nos helaron la sangre”, según el presidente del grupo confederal, Jaume Asens.

Si lograra el respaldo de todos los grupos, algo necesario para que el Congreso apruebe una declaración institucional, la Cámara expresaría su "rechazo unánime ante comportamientos machistas como los que han protagonizado los jóvenes del colegio Elías Ahúja que nutren el discurso del odio contra las mujeres" y también ante "la tolerancia hacia los comportamientos machistas que, de ningún modo, pueden tener cabida en nuestra sociedad".

En rueda de prensa en el Congreso, Asens justificó que "este Congreso no puede quedar al margen" sino "ser modelo y ejemplo y pronunciarse en contra de hechos de esta naturaleza". También interpretó que estos cánticos "no surgen de la nada", sino que "tienen que ver con los discursos del odio que algunos promueven".

Lo enlazó con la letra de las canciones de algunos de los grupos musicales que actuaron en los actos del Viva 22 de Vox, que según su interpretación hicieron "exaltación de las agresiones a personas homosexuales, del franquismo y de la violación de mujeres senegalesas". Se quejó de que "actúan impunemente" mientras raperos de izquierdas como Pablo Hassel y Valtonyc están respectivamente en la cárcel y en el exilio.

Volviendo a Vox, partido del que admitió que duda de que se sume a la declaración aunque se ha "redactado el texto de la forma más aséptica", Asens enjuició que "no es casual" que Vox se pusiera del lado de las chicas del Santa Mónica que "han justificado esas vejaciones" o que el presidente del partido, Santiago Abascal, fuera al Elías Ahúja a dar una conferencia contra la corrección política. Del PP recordó que su exlíder, Pablo Casado, también fue a ese colegio, y que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no haya condenado los gritos.

Asens se congratuló del "rechazo casi unánime de la sociedad española" a los hechos, pues refleja el "avance del feminismo", y concluyó que "no se pueden tolerar ese tipo de actitudes", porque "eso no es tradición, es una vejación".

A pregunta de los periodistas sobre si no hay ‘mansplaining’ en pretender convencer a las chicas de que sufrieron una ofensa aunque ellas no se sientan ofendidas, el presidente de Unidas Podemos afirmó que el grupo no les dice qué deben sentir, "pero esperamos que se respete cómo lo sentimos nosotros".

Así, añadió que el que haya "mujeres que lo ven respetable es indicativo de que el machismo está muy interiorizado y naturalizado en sectores sociales". "A ellas les parece una tradición y a nosotras nos parece una vejación", sentenció.