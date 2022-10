Los guardias civiles reclaman a Sánchez y Marlaska que condenen la campaña de Bildu pidiendo su expulsión de Euskadi: "Es indigno"

Varias asociaciones profesionales de la Guardia Civil han condenado la campaña lanzada por EH Bildu en redes sociales el pasado domingo, en la que reclaman la expulsión de los agentes del instituto armado del País Vasco bajo el lema "Fuera de aquí, es tiempo de paz". "Aprovechan la Fiesta Nacional para atacar a la institución de la Guardia Civil", lamenta el portavoz de Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Pedro Carmona, cuya organización va un paso más allá e insta al Gobierno a promover que la Fiscalía investigue los hechos para esclarecer un posible delito de odio.

"Es una campaña que justifica el delito de odio, por eso reclamamos al Gobierno de España y al ministro del Interior su condena", argumenta Carmona, quien considera un agravante el hecho de que el "ataque" proceda de representantes públicos. "Son actos irresponsables", recalca. También desde la Unión de Guardias Civiles consideran "indigno que se hagan este tipo de campañas políticas".

A pesar de que hay asociaciones que rechazan hacer valoraciones de la campaña de Bildu para preservar la neutralidad política de la institución, el secretario general de Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), Ernesto Vilariño, fue uno de los primeros en pronunciarse al respecto este lunes. "Lo más triste es que son socios imprescindibles del Gobierno de España, al que da la impresión de que manejan como un auténtico títere", declaró Vilariño a Europa Press.

Bildu lanzó su campaña en redes sociales en vísperas de la festividad del 12 de octubre, apuntando a que en el País Vasco "no hay nada que celebrar". "Quieren aprovechar el acto de la Fiesta Nacional para atacar a una institución que es garante del Estado de derecho", señala el portavoz de la AUGC, que recuerda que el instituto armado "cumple con la misión de garantizar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, también en el País Vasco".

Desde la Unión de Guardias Civiles, defienden una postura similar. "Por mucho que nos intenten echar del País Vasco, eso no ocurrirá", expresa uno de sus portavoces, que añade que "la Guardia Civil es uno de los garantes del Estado de Derecho del País Vasco". "Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo", sentencia.

"Es una más"

No obstante, el portavoz de la Unión de Guardias Civiles recuerda que "no es la primera" campaña de este tipo. "Es una más", lamenta. "Es muy grave, pero no nos coge por sorpresa, Bildu colabora con diferentes campañas contra la Guardia Civil", explica.

En ese sentido, Carmona denuncia que, más allá de la campaña actual, existe un "aislamiento social que se lleva a cabo no solo hacia los guardias civiles, sino también hacia sus familiares". "Pedimos un apoyo explícito por parte del Gobierno y del ministro Marlaska porque son unos hechos que promueven el odio, son un caldo de cultivo para aislar todavía más a los guardias civiles y a sus familias en el País Vasco que puede desembocar en hechos como los de 2016 en Alsasua", añade.