Isabel Preysler se sincera sobre la ruptura de Tamara e Íñigo: "Si ella está tranquila, yo también"

Ya han pasado varias semanas desde que la relación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva saltara por los aires. Desde entonces, la marquesa de Griñón se ha pronunciado varias veces sobre ello y su situación actual, pero quien no lo había hecho hasta ahora había sido su madre, Isabel Preysler.

La socialité reapareció junto a su pareja, Mario Vargas Llosa, en el Teatro Real de Madrid, donde el escritor recibió el Premio Madrileño del año 2022. Allí se pronunció por primera vez sobre la polémica ruptura de su hija, tan solo unas horas después de que Onieva pidiese perdón frente a las cámaras de televisión.

"Estamos muy tranquilos en casa. Mientras estén tranquilos mis hijos... Si Tamara está tranquila, yo también lo estoy", aseguró sobre la situación actual de la familia.

Además, ante las críticas que está recibiendo Tamara por sus polémicas declaraciones sobre la sexualidad, Preysler salió en su defensa. "Por supuesto que no es homófoba. No hay ninguna duda. No lo es para nada", dijo la exmujer de Julio Iglesias.

A pesar de pronunciarse con sinceridad, Isabel no quiso desvelar si fue ella quien filtró el famoso vídeo de la infidelidad de Íñigo Onieva, tal y como dijo entre risas su hija.