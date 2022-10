La 'tiktoker' Noelia Moya, acusada de estafar a una pequeña empresa de ropa: "Me produce impotencia que se aprovechen de su situación"

Cada vez son más las pequeñas empresas que se atreven a dar un paso adelante y denunciar el trato que reciben de algunos de los influencers más famosos de Instagram o TikTok. Tras el viral caso de Abril Cols, Noelia Moya ha sido la última señalada por "aprovecharse" de una marca de ropa.

La fundadora de Chlowi, Helena Planella, ha mostrado capturas de pantalla en su propia cuenta personal donde se puede ver cómo fue la tiktoker la que pidió la colaboración para empezar, pero después no cumplió su palabra.

"No lo cuento para crear polémica, ni quiero enriquecerme de la situación, porque entonces lo hubiera contado cuando todo el mundo estaba pendiente de ella", ha avisado la empresaria, refiriéndose a la gran polémica que rodeó a Moya y su ahora expareja Carla Flila en verano, cuando se descubrió que había sido infiel.

"Me da impotencia que se aprovechen de su situación, me parece de mala persona", se ha lamentado, pues sabe que la diferencia de alcance e influencia genera acuerdos desiguales entre empresas pequeñas e influencers.

Todo comenzó en marzo, cuando Noelia se interesó en varias prendas y prometió "una acción diferente y original" que, según la dueña, incluso incluía la apertura de los paquetes regalados en sus historias.

Esto supondría la primera colaboración en Instagram de la empresa, pero podría tener una gran recompensa. Sin embargo, nunca sucedió lo prometido. Y, sabiendo las excusas que ya han usado estas creadoras, Helena ha recordado: "Esta conversación es un contrato porque son dos personas pactando un intercambio de servicio en la que las dos partes están de acuerdo".

"Recibiste el pedido hace un mes y aún no nos has comentado nada ni has publicado lo acordado", se puede ver que continúa la conversación ya en junio, donde piden "confiando en ella" que mejor que devuelva la ropa.

Sin embargo, promete una mención cuando use el vestido en su viaje a Dubai. Algo que nunca sucedió y que ha descubierto Helena en las últimas semanas que una de las prendas enviadas sí fue usada e incluso publicada pero sin hacer promoción a la marca.

En total, dos publicaciones y un vídeo de TikTok con el mismo vestido en donde no cumple el acuerdo. Por eso, tras ver el enfado de Helena, ha etiquetado a la marca a posteriori. Una acción que "no cuenta" porque "la foto ya tenía 11.000 'me gusta' cuando puso la etiqueta".

@helenaplanella_ Aclaración y último vídeo sobre la colaboración, muchas gracias a todos por el apoyo☺️ Ig: @chlowishop @helenaplanella www.chlowi.com ♬ sonido original - Helena Planella

La exposición del vídeo (más de 200.000 reproducciones) quizás no ha ayudado a ahuyentar a otras marcas de colaborar con Noelia Moya, pero al menos ha conseguido que vuelva a responderle a los mensajes, volviendo a hacer promesas de trabajo.