Ortega Cano pide disculpas a 'El programa de Ana Rosa' por sus declaraciones: "Es una broma que no tenía preparada, lo siento"

La entrevista de Ana Rosa Quintana a Ortega Cano el pasado lunes ha tenido una gran repercusión debido al mensaje que el torero lanzó, mirando directamente a cámara, a su esposa, Ana María Aldón: "Todavía mi semen es de fuerza".

Este martes, el matinal ha recuperado las imágenes que han dado tanto que hablar. Joaquín Prat ha destacado que no entendía cómo la diseñadora había estado tanto tiempo junto a Ortega Cano y, además, que con sus declaraciones, el torero "había dado la puntilla a su relación con Ana María Aldón".

Por su parte, Ana Rosa ha recordado que el torero aseguró que Aldón ya no estaba enamorada de él. Así, Quintana ha aconsejado a Ana María: "Hay que buscar la felicidad y si no estás enamorada de esta persona y no estás contenta, puerta".

Ortega Cano se ha levantado esta mañana con muchas ganas de hablar y de contestar las preguntas de los periodistas. Después de su comentadísima declaración de amor hacia la que es todavía su mujer, Ana María Aldón, pidiéndole que fueran a por la niña; Ortega Cano aclara que lo principal en la vida es tener sentido del humor. Ana María Aldón y Ortega Cano, juntos tras las declaraciones del torero.

El matinal ha mostrado, también, las declaraciones en primicia del torero tras ver la enorme repercusión que habían tenido sus palabras. "Yo no soy persona de decir ese tipo de cosas, pero estaba un poco nervioso y lo dije, sin mala fe, por supuesto. Pido disculpas a aquellos que no les haya gustado. Lo siento", ha apuntado el diestro.

De la misma manera, Ortega Cano ha recalcado que Ana María no se había sentido molesta con sus declaraciones: "En definitiva, es una broma que ni tenía pensada ni nada. En fin, lo hecho ya está hecho, pero pido disculpas".

Ana Rosa ha explicado que ella no se había sentido incómoda ni molesta con las declaraciones de Ortega: "Me quedé muy sorprendida y me dio risa. Miren, de verdad, señores, vamos a tomarnos la vida un poquito más relajada que aquí no se puede decir nada, no se puede hacer ni una broma, no se puede equivocar uno... Es todo un drama nacional. Dejemos ya los dramas para lo que son dramas".