El sector turístico sigue capeando el temporal y este verano ha consolidado su "vertiginosa recuperación" en España, a pesar de las muchas amenazas que han merodeado a su alrededor: inflación desbocada, subidas de tipos de interés, incertidumbre por la guerra en Ucrania...

Así lo releja el último informe de Exceltur, presentado este martes, que destaca que el PIB turístico nominal del tercer trimestre se sitúa un 2,7% por encima del registrado el mismo periodo de 2019, superando así los niveles previos a la pandemia.

"Las ansias de viajar han desbordado nuestras previsiones iniciales", ha subrayado José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de la patronal del sector. "No sabemos hasta cuándo va durar, pero la radiografía del tercer trimestre no se corresponde en absoluto con los augurios negativos sobre el sector que vemos a diario en los medios de comunicación por la situación geopolítica y los datos macroeconómicos", ha añadido.

Eso sí, Zoreda ha admitido que no es oro todo lo que reluce porque la recuperación de los ingresos "no se corresponde para nada con los márgenes empresariales", que se han visto "muy lastrados" por el incremento de costes. Mientras los precios del sector turístico han subido un 8,4%, los costes se han disparado: energía (+32,8%), suministros (+18,1%), laborales (10,4%).

El sector se siente maltratado por el Gobierno

Desde Exceltur han aprovechado la presentación del informe para cargar contra el Gobierno por "el reparto más que cuestionable de fondos" incluido en los Presupuestos Generales del Estado. "La lectura de los Presupuestos ha sido una enorme decepción al ver las partidas asignadas, la dotación para el sector turístico es insignificante", ha comentado Zoreda.

"El sector no ha salido de la crisis, sigue arrastrando vulnerabilidades desde hace años que no van a ser fáciles de resolver si no hay voluntad política en términos presupuestarios", ha insistido.

La patronal destaca que "el 65% de la recuperación de la economía española en 2022 se debe a la actividad turística" y pide mayor implicación al Gobierno, más teniendo en cuenta la llegada de los fondos europeos Next Gen. "Nadie entendería que no se aprovechara la mayor llegada de fondos de los últimos tiempos para acometer la necesaria reconversión del sector". En ese sentido, ha recordado la necesidad de un gran PERTE en el que la "colaboración público-privada" sirva "para reposicionar algunos destinos turísticos ya maduros".

Exceltur también ha pedido un mayor control sobre los pisos turísticos y ha criticado algunos impuestos al sector, como "la moda de solucionarlo todo con una tasa turística", que muchas veces solo sirve "para cuadrar el déficit de algunos ayuntamientos".

Asimismo, la patronal ha subrayado la creación de empleo de forma estable en el sector, con un 1,1% más de afiliados a la Seguridad Social que antes de la pandemia (aún por debajo de la media de la economía española 5,6%) y una tasa de temporalidad que ha pasado del 30,4% de febrero al 11% en septiembre gracias "a la adopción generalizada del contrato fijo discontinuo".

El turista nacional tira del sector

El turismo nacional ha vuelto a tirar de las ventas del sector este verano, con un incremento del 3,2% respecto al tercer trimestre de 2019. La mayor demanda del turista nacional se ha notado especialmente en productos de menor gasto asociado, como campings (+12,7%), turismo rural (9,9%) y apartamentos (8,3%).

Por el contrario, la demanda extranjera ha perdido algo de fuelle este verano (+0,3%), especialmente por la caída del mercado nórdico (-19,4% en pernoctaciones en julio y agosto respecto al mismo periodo de 2019) y el peor comportamiento del alemán (-3,8%) e italiano (-6,7%). También se ha notado la caída del turismo asiático y la ausencia del turismo ruso. En cambio, el turismo procedente de Holanda, Francia, Portugal o Reino Unido ya ha superado los niveles previos a la pandemia, en algunos casos con creces (+20,4% el mercado holandés y +7,3% el francés).

No obstante, a pesar de que la demanda exterior no ha sido tan alta como se esperaba, el turista extranjero sí se deja más dinero que antes en nuestro país. Según el informe de Exceltur, el gasto por turista ha crecido un 11,8% respecto al verano de 2019 y el gasto medio diario se ha incrementado un 12,2%. La patronal matiza que ese incremento de gasto viene también motivado por la inflación (+8,4%), ya que eliminando su efecto, el aumento del gasto por turista se reduce al entorno del 3-4%.

El sol y la playa siguen funcionando

Los grandes destinos españoles de sol y playa han registrado una facturación muy superior a la del verano de 2019, especialmente destinos insulares como Ibiza y Formentera (+27,5%), Lanzarote (+21,7%), Menorca (+21,4%) o Fuerteventura (+16,3%). En la península, destacan la Costa del Sol (+20,8%), la Costa Brava (+20,4%) y la Costa Blanca (+16,3%).

También destaca Exceltur la pujanza de Galicia (+28,8% en Santiago), Asturias (+40,4% en la Costa Verde) y la costa de Vizcaya (+16,44%), así como ciudades vacacionales Málaga (+24,3%), Alicante (+24,3%), Valencia (+19,2%) y Barcelona (+11,1%). En cambio, ciudades del interior, más afectadas por el intenso calor de este verano, todavía no han recuperado los niveles prepandemia: Madrid (-1,5%), Córdoba (-2%) y Granada (-0,1%).