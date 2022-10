Els 30 anys d’amistat de Jaime Valero i Kike Meana arriben al MEAM amb 'Un lenguaje, dos acentos. Retrato de una larga amistad'

Després de l'èxit de l'exposició ModPortrait 2021, ja ha arribat al MEAM la mostra pictòrica 'Un lenguaje, dos acentos. Retrato de una larga amistad'. Es tracta d’una exposició dedicada a l'obra de dos grans artistes figuratius, com són Kike Meana i Jaime Valero, als que uneix més de 30 anys d’amistat, i tota una vida dedicada a l’art.

Els espectadors hi poden il·lustrar les seves mirades a través de diverses sèries amb obres creades per tots dos autors al llarg de les seves trajectòries. Amb més de 100 creacions disponibles, l'exposició es podrà visitar fins l'11 de desembre.

L’exposició obeeix a un missatge que es desprèn de l'essència com a artistes de cadascun dels autors. Tots dos tenen un mateix llenguatge, el de l'art, però amb dos accents diferents, un més suau, i l’altre més intens, dues mirades complementàries que contribueixen a ampliar la visió de l'espectador sobre els diferents corrents de l'art figuratiu actual.

En ambdós casos, però, hi ha un element en comú, el de la devoció pel realisme, amb el seu màxim exponent en les figures humanes. En relació amb aquest fet, Meana considera que “no em sentiria pintor si no pintés la pell humana, que està carregada de matisos, valors i riqueses”.

Imatge de l'exposició de Jaime Valero i Kike Meana 'Un lenguaje, dos acentos. Retrato de una larga amistad'. MEAM

Per altra banda, tant Kike Meana com Jaime Valero entenen l’art com un mitjà de comunicació que els connecta amb el món i una forma d’explicar vivències pròpies, plasmades en les seves obres,que d’aquesta forma, esdevenen una forma d’immortalitzar aquells fets i aquells sentiments que els han marcat.

A 'Un lenguaje, dos acentos. Retrato de una larga amistad', Kike Meana posa davant dels nostres ulls sèries com Autòmats, on s'ofereix el reflex clar i hipnòtic d'un món deshumanitzat i desolador, amb una tècnica caracteritzada per les pinzellades fresques i l'ús de carbonet.

Una altra part de la seva obra ensenya entorns urbans, especials, únics, amb una atmosfera transcendental, o panoràmiques màgiques de l'Havana, Madrid, Nova Iork o Londres.

Imatge de la mostra pictòrica 'Un lenguaje, dos acentos. Retrato de una larga amistad'. MEAM

En les seves creacions abunden també les figures i els retrats, amb influències de Velázquez, un gran entre els grans, que va transcendir la seva època amb les seves obres.

En el cas de Jaime Valero, ens presenta un llenguatge superlatiu que s'ha adaptat als nous corrents del realisme conceptual. Tot això ho fa gràcies a les pinzellades dissoltes les unes amb les altres, l'extensa paleta de colors i un gran ventall de recursos pictòrics.

Els seus retrats fan una captura detallada de les emocions, d'aquells trets i gestos que delaten els sentiments humans.

Visita a l'exposició 'Un lenguaje, dos acentos. Retrato de una larga amistad'. MEAM

Tot plegat, els dos autors units, fan d’aquesta mostra un recorregut amable per diferents accents envers l’art figuratiu, dues òptiques úniques i meravelloses.