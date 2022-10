Selena Gomez se sincera sobre cómo sigue su vida lidiando con la depresión y el lupus

La idea es ser honesta con sus millones de fans. Todos ellos están esperando impacientes que se estrene My mind and me, el documental que pronto va a estrena Apple TV sobre Selena Gomez y en el que la cantante de 30 años ha prometido desnudarse emocionalmente hablando de temas como su salud mental, que le ha ocasionado desde una depresión a problemas de ansiedad, o el lupus, con el que lidia desde hace varios años.

En el primer avance de la producción, la artista narra cómo va a ser de sincera la producción mientras se suceden varias escenas ensayando y cantando, peinándose y maquillándose, en un hotel, con cámaras alrededor o con sus amigos. "Sé quien eres, Selena. A nadie le importa lo que haces. Se trata de quién soy, de aceptar lo que soy. Estoy agradecida de estar viva", asegura la voz.

Sin embargo luego llegan sus imágenes en el hospital. "Si alguien viera lo que yo vi, no la habría reconocido", dice su amiga Raquelle Stevens. A la protagonista de Solo asesinatos en el edificio le diagnosticaron la enfermedad autoinmune en 2014 y en 2017 empeoró tanto la situación que hubo de recibir un trasplante de riñón.

A raíz de la enfermedad desarrolló ansiedad y tuvo varios ataques de pánico, que desembocaron en una depresión y en el diagnóstico de trastorno bipolar en 2020. Todo ello será una parte muy importante del documental.

Asimismo, también hablará del síndrome del impostor. Gomez habla de sus temores "no ser lo suficientemente buena" después de que otra amiga le pregunte qué es lo que le está "frenando". "Eso es algo que sentí al crecer", asegura en otro momento del avance, dando pie a que se dirija directamente a sus seguidores.

"Toda mi vida, desde que era una niña, he estado trabajando. No quiero ser superfamosa, pero sé que, si estoy aquí, tengo que usar eso para hacer el bien. Lo que me hace feliz es la conexión [con otras personas] y me ayuda a salir de mi cabeza. Si sigo aquí es para usar lo que tengo en ayudar a otras personas", confiesa la que fuera chica Disney. Ellos y ellas, los fans, habrán de esperar todavía al 4 de noviembre para poder ver My mind and me.