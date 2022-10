Paris Hilton descubre por fin quién le robó sus míticas gafas y le responde por TikTok

Han pasado muchos años desde entonces pero Paris Hilton lo recuerda bien. Básicamente porque era uno de sus complementos más característicos, unas gafas XXL que de repente desaparecieron una noche de 2007 en Toronto y ya no volvió a recuperar. Pero, al menos, ahora ya sabe quién fue el responsable de dicho hurto.

Ha sido la propia socialité quien ha reaccionado al vídeo de un hombre en TikTok que ha revelado que fue él, Greg Brown, un ahora influencer, quien se llevó las gafas de sol de Christian Dior de las que la empresaria no se separaba una noche de fiesta, pormenorizando asimismo los detalles de cómo fue capaz de hacerlo si, de hecho, en aquella época la celebrity era una de las personas más seguidas del planeta.

Brown, como parte del reto Una cosa sobre mí que está triunfando en la red social, ha explicado que él y una amiga vieron a Paris Hilton llegando a una fiesta en un club de la ciudad canadiense (The Goverment) después de un concierto de la cantante MIA, entrando con todo su séquito detrás y desapareciendo dentro del local, no sin antes habiéndose hecho una foto con ella.

Lo curioso, además, es que habían dejado el coche desprotegido completamente, por lo que decidieron mirar en el interior ya que se habían olvidado de cerrar la puerta. Entraron y se empezaron a reír porque allí había un pequeño recordatorio de la película que acababa de hacer Hilton (La casa de cera) y, como eran jóvenes y algo inconscientes, su amiga empezó a gritar, saliendo pitando, aunque la realidad esque habían decidido llevarse las gafas.

"Una cosa sobre mí es que una vez robé a Paris Hilton y espero que ella nunca vea esto porque podría ir a la cárcel", comienza narrando Brown al ritmo de Super Freaky Girl, de Nicki Minaj, así como que guardaron las gafas con especial cariño.

Lo que no esperaba Brown es que la propia Paris Hilton reaccionase al vídeo en cuestión. Pero no solo lo hizo, sino que le pidió que hiciesen un "Sunglasses reveal", para que ambos mostrasen sus pertenencias. Paris ha dicho que recuerda aquellas gafas de sol muy bien y que, aunque robar no está bien, puede quedárselas y, sobre todo, usarlas, porque "nunca han pasado de moda".