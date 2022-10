Elon Musk habla por primera vez de Vivian, su hija trans que no quiere saber nada de él: "Es comunismo en toda regla"

Podría parecer que es una respuesta programada para algún tipo de bot de Twitter cuando se queda sin argumentos. Pero no, verdaderamente Elon Musk ha achacado que su hija transgénero no quiera saber nada de él por temas políticos, a pesar de que él mismo ha atacado a la comunidad trans en el pasado.

Fue en junio de este mismo cuando la joven, recién cumplidos los 18 años, acudía a un tribunal de Los Ángeles para pedir que se le reconociera su identidad de género femenina y, por supuesto, que cambiaran su nombre y su apellido por Vivian Jenna Wilson, en homenaje a su madre, Justine Wilson, primera esposa del magnate (siendo aquel el inicio de un ecléctico historial amoroso).

Asimismo, Vivian aseguraba entre las razones por las que había acudido al tribunal que el multimillonario fundador de Tesla y SpaceX no le reconocía como quien es y que no se relacionaba con él, por lo que no deseaba tener vínculos con su "padre biológico, de ningún modo y bajo ningún concepto".

Musk por aquel entonces solo tuiteó "Quiero mucho a todos mis hijos". Sin embargo, ahora ha hablado sobre el tema en una entrevista con The Financial Times y, por extraño que parezca, su conclusión es que su hija se ha dejado influenciar demasiado por los "neomarxistas" de las actuales instituciones educativas.

"Es comunismo en toda regla y un sentimiento general de que si eres una persona rica, eres una persona mala", ha declarado Elon, de 51 años, que afirmó a finales de 2020, de nuevo a través de Twitter, que se consideraba un "defensor" de la comunidad trans, aunque añadiendo que "los pronombres apestan" y que son "una pesadilla estética" sin tener en cuenta cómo le podía afectar eso a su propia hija trans o intentar comprenderla.

Aún así, según Musk, su relación con Vivian "puede cambiar" a mejor en el futuro. "Tengo muy buena relación con los demás, pero no puedo ganármelos a todos", ha declarado el magnate, que en total ha tenido diez hijos, si bien el primogénito, Nevada, no pasó de ser un bebé ya que falleció de muerte súbita a las 10 semanas.