Recuperan unas declaraciones de Tamara Falcó sobre las "madres de 12 y 13 años" y le llueven las críticas: "¿Qué está diciendo?"

Desde hace unos días circula por las redes sociales un vídeo de Tamara Falcó, la mujer del momento, haciendo unas polémicas declaraciones cuando en mayo se trató la reforma de la ley del aborto en El Hormiguero, programa donde colabora.

La hija de Isabel Preysler dijo: "Voy a Fundación Madrina y veo a madres de 12 y 13 años sin recursos, te estoy hablando de gente que dice 'no puedo' y veo a esas niñas sin recursos que están sacando a sus hijos adelante con una sonrisa, sin un trabajo, tal y digo bueno, no sé. Si quieres, puedes".

Esas palabras han levantado ampollas en las redes sociales y varios famosos han cargado contra ella. Gabriel Rufián, que se caracteriza por opinar abiertamente con cualquier tema polémico, lo comparó con lo que hace unos días dijo la ministra de Igualdad.

Si Irene Montero habla en el Congreso sobre la necesidad de educar en una sexualidad sana desde la infancia es porque es pedófila pero si Tamara Falcó habla en el Hormiguero sobre lo bien que le parece que las niñas sean madres con 12 o 13 años es porque es muy maja. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 9, 2022

"Si Irene Montero habla en el Congreso sobre la necesidad de educar en una sexualidad sana desde la infancia es porque es pedófila, pero si Tamara Falcó habla en el Hormiguero sobre lo bien que le parece que las niñas sean madres con 12 o 13 años es porque es muy maja", escribió en su cuenta de Twitter.

Pero qué está diciendo!? Lo siento pero no debería tener un altavoz ni una plataforma para decir esta aberración https://t.co/9fED8S1a9i — Dafne Fernández (@dafnefdez) October 9, 2022

La actriz Dafne Fernández tampoco ha recibido muy bien las declaraciones de Falcó. "¿Pero qué está diciendo? Lo siento, pero no debería tener altavoz ni una plataforma para decir esta aberración", aseguró la joven.

Esta mujer vive en Narnia. Me parece terrible que abandere una causa de la que no pueda dar ni el mínimo ejemplo. Habría que verla a ella con 13 años, un hijo y sonriendo sin un duro. Me explota la cabeza. — Miriam (@lapsicomery) October 8, 2022

No solo los famosos han opinado al respecto. También ha levantado revuelo entre el resto de usuarios de Twitter. "Esta mujer vive en Narnia. Me parece terrible que abandere una causa de la que no pueda dar ni el mínimo ejemplo. Habría que verla a ella con 13 años, un hijo y sonriendo sin un duro. Me explota la cabeza", aseguró una tuitera.