Paula Echevarría cierra las puertas a la maternidad y aclara cómo es su relación actual con David Bustamante: "Ahora puedo decirlo"

Paula Echevarría ha ofrecido una de sus entrevistas más sinceras, donde se ha abierto a hablar del amor, de las relaciones, y de su faceta más íntima: la maternidad y cómo es su relación con su ex, David Bustamante.

Así, la actriz, que en su último proyecto ha diseñado más de 50 prendas para Primark que ya están a la venta.

"No entra en mis planes casarme ni tener más hijos", dice rotunda. Cuestionada por su buscaría un tercero, asegura: "¡Ni loca! Yo ya he cumplido".

Sobre las relaciones y la aireada infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó, ella asegura que "no" perdonaría una, aunque eso es "una cuestión personal de cada uno". Además, asegura que "nunca" ha sido infiel ni ha tenido dudas.

En cuanto a la relación actual con su ex, David Bustamante, indica: "No es tan difícil (tener buena relación). Si se quiere, se puede. A mí no me costó. Yo ahora puedo decir que sí soy amiga de David".

Paula Echevarría, además, confiesa que su hija Daniela, fruto de su relación con el cantante, no quiere ser conocida como sus padres. "No le interesa ni lo más mínimo. Igual mañana cambia de opinión. Daniella es como de segundo plano, ni siquiera nos ve cuando salimos en la tele, ni a su padre ni a mí. Ella se ha mantenido al margen. Yo creo que también es porque hay un punto de sufrimiento, porque teme que nos equivoquemos".