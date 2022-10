Laura, de 'La isla de las tentaciones', confirma que fue infiel a su novio, Mario, con Álvaro Boix

La entrada de Álvaro Boix como nuevo soltero 'VIP' de 'La isla de las tentaciones 5' ha supuesto un giro en los acontecimientos. En particular, de la historia de Laura y Mario. El soltero llegó en el último programa anunciando que conocía a Laura y que habían dormido juntos un mes y medio antes de reencontrarse en el paraíso. Ella, lejos de negarlo, en el próximo programa terminará confesando su infidelidad a Mario con Álvaro.

Ha sido en 'El debate de las tentaciones' donde hemos visto un avance exclusivo de cómo será el momento. "Estuve contigo. No quiero decir que no pasase nada", dirá Laura en el primer minuto del programa, ya que el anterior nos dejó con la intriga de saber cuánto se conocían ella y Álvaro Boix.

Sandra Barneda fue la primera en extrañarse. "Me comentaste que en este tiempo era el mejor momento con Mario", señalará. "Era nuestro mejor momento pero los problemas y discusiones no han dejado de estar. Él sabe que estuve con Álvaro. Sabe que estuvo en casa. Él no quiso preguntarme nada - no sé si lo imagina - y yo tampoco le conté nada", relatará la participante.

"Mi relación con Mario está llena de idas y venidas. He cometido muchos errores y uno de ellos es Álvaro. Coincidimos en una fiesta en Alicante, tuvimos un lío de una noche. Yo estaba con Mario pero tuvimos una discusión fuerte", dirá Laura. Por su parte, Álvaro también se sincerará: "Estuvimos en su casa, nos liamos y nos acostamos. No se lo iba a decir pero pasó de todo. En ningún momento me dijo que tenía pareja pero la que tiene que dar explicaciones es ella. Yo vengo aquí soltero".

Mientras tanto, en Villa Paraíso Mario sigue dejándose llevar con Valeria, quien está pensando en cómo sortear las cámaras de la villa para ver si así dan rienda suelta a la pasión.